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/632999/وزيرة-التخطيط-أمام-الشيوخ-الحكومة-المصرية-حققت-انجازات-في-بيئة-مليئة-بالتحديات
استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان ، الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21).
واكدت وزيرة التخطيط حرص الوزارة على مواصلة التعاون مع مجلس الشيوخ ، مشيرة الى ان ما انجزته الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والقطاع العام والخاص جاء فى ظل بيئة شهدت العديد من التحديدات .
وقالت ان ازمة فيروس كوفيد 19 تزيد من التحديات وفرضت نفسها عند وضع خطة التنمية الاقتصادية لتكون خطة ستثنائية، مؤكده ان معدل النمو شيء جيد ولكنه شيء غير كافى.
واشارت الى انه بفضل التوزانات التى شاركت فيها كل مؤسسات الدولة تحقيق معدل نمو موجب ليصل الى 3,6 %
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