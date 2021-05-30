/633000/رئيس-اتحاد-الكرة-يكشف-مصير-الدوري-ويعلن-تطبيق-VAR-في-كأس-مصر

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن مصير الدوري الممتاز في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها المسابقة خاصة بعد التعديلات المتغيرة والمتلاحقة في البطولة.

وقال أحمد مجاهد: " تحدثنا مع مسئولي الأندية في أخر اجتماع باتحاد الكرة وحاولنا الاستفادة من اقرار الفرق على انتهائ المسابقة 30 سبتمبر ".

وتابع مجاهد: " بعض الأندية لا تشارك في إفريقيا، لكنهم أكدوا أن هناك لاعبين محترفين سيتوجهون للعب مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي، كل مانريده هو تحقيق الاستفادة الكاملة من الوقت ، ولم تحدث استجابه في محاولات للتسهيل على الأندية ، أعتقد أنه يجب أن تقبل الأندية باللعب بدون بعض من لاعبيها الدوليين في بعض الوقت حتى نستطيع حل تلك الأزمة".

مجاهد يوضح موقف الجبلاية من تأجيل الدوري

وواصل أحمد مجاهد: " حاولنا لعب مباراة الأهلي و المقاولون يوم 14 من الشهر الجاري رغم أنها في فترة التوقف الدولي، على أساس أن مباراة الترجي يمكن أن تلعب يوم 19 مما يعني تواجد فرصة للعب اللقاء، لكن المباراة ستلعب يوم 18 وهناك توقف دولي وبالتالي الأمور أصبحت صعبة".

وأستكمل رئيس اتحاد الكرة " كل مايثار عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن تأجيل الدوري لا أساس له من الصحة لا ولا يوجد أي نية لإلغاء الدوري، ، الدوري سيتم استكماله حتى في حالة الوصول للحد الأقصى وهو 30 سبتمبر".

مجاهد يكشف حقيقة تأجيل الدوري

وشدد " ستكون هناك مشكلة في حالة تأهل بيراميدز لنهائي الكونفيدرالية، وسيلعب يوم 10 يوليو وكذلك الأهلي سيلعب 17 يوليو في حالة التأهل ، الأمر الذي يضعنا في موقف صعب لأن المنتخب الأولمبي يلعب في نفس التوقيت ونتمنى أن يلعبوا على ميدالية".

واتم أحمد مجاهد: " كأس مصر يختلف عن الدوري الممتاز ، في مباريات الدوري يمكن أن تلعب بعض المباريات بتقنية حكم الفيديو والبعض الأخر بدون، في الكأس الأمر مختلف، وتعتبر التطلفة من ضمن الأسباب لعدم الاستعانة بالتقنية في الكأس كذلك لكي يعتاد الحكام على عدم وجودها في بعض المباريات بجانب أمور إدارية في البداية، على أن يتم الإستعانة بها في نصف نهائي البطولة".