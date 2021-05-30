/633001/وزيرة-التخطيط-أزمة فيروس-كورونا-فرضت-نفسها-على-الساحة-الدولية-وأدت-لتراجع-الإقتصادات

قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، أن أزمة فيروس كورونا فرضت نفسها على الساحة الدولية لتزيد من حدة التحديات التي يمر بها العالم اقتصاديا، و هو ما جعل الخطة في عامها الماضي و الحالي خطة استثنائية بكل المقاييس.

و أضافت " الازمة أطاحت بكل جوانب الإنسانية و هذا تسبب في انكماش الاقتصادات و تراجع معدلات النمو " .

الانفاق الصناعي

وأوضحت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم " نواجه تحديات غير مسبوقة للنظم الصحية و الاقتصادية و انخفاض معدلات النمو و التجارة الدولية و تراجع الاستثمار و تراخي الانفاق الصناعي و تأثر قطاعات السياحة و النقل البحري.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن هذه أزمة تعصف بالإنسانية و تؤثر على العرض و الطلب، كما عصفت بكل جوانب الاقتصاد القومي.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، تأثيرها على الاقتصادات الناشئة كان اقل من الاقتصادات المتقدمة و ظهر هذا بوضوح مضيفة " الاصلاح الاقتصادي الشامل خفف حدة الازمة و الصين وصل معدل النمو بالسالب و مصر بالموجب و أوضحت وزيرة التخطيط " نستهدف نحقق معدلات نمو موجبة 3% او 2,8 % .

ووشددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة على ضرورة تحقيق التوازن بين النمو و معدلات النمو السكاني و الارتقاء بخصائص السكان حتى لا تلتهم الزيادة السكانية عوائد التنمية.

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وتجدر الاشارة الي أن المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ،افتتح اعمال الجلسة العامة للشيوخ لاستعراض ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة ، بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل " 2018 – 2019- 2021- 2022 .