موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة

حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وأعضاء اللجنة الذين حضروا لمؤازرة فريق الكرة الطائرة في مباراته مساء اليوم أمام ضيفه طلائع الجيش، فى إطار مؤجلات بطولة الدورى الممتاز للموسم الحالي على الاجتماع بلاعبي الفريق عقب نهاية المباراة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على طلائع الجيش 3/1 بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم بالصالة المغطاة بالنادي ليتصدر الزمالك جدول المسابقة برصيد 59 نقطة بنفس رصيد النادي الأهلي وقبل المباراة الأخيرة بالبطولة بين الفريقين والتي ستحسم الفائز بدرع البطولة .

وطالب رئيس اللجنة اللاعبين والفريق بتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام النادي الأهلي مشددا على ثقته في الفريق ودعم مجلس الإدارة بالكامل لهم .

ويقود فريق الزمالك فنيا محمد اللقاني مديراً فنياً ويعاونه كلا من هشام قطب مدرب عام ووليد عبد العال مدرب .

ومن ناحيه اخري يستعد فريق الزمالك لكرة القدم لمباراته اليوم امام فريق الجونه، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وجاءت قائمة الزمالك لموزاحة اليوم كالأتي

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه