/633004/وكيل-مجلس-الشيوخ-نفخر-بالمشروع-الوطني-الذي-تبناه-الرئيس-السيسي-لبناء-دولة-ديمقراطية

أعلن المستشار بهاء ابو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، تأييده التام لمشروع القانون المقدم من الحكومة، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل " 2018 – 2019- 2021- 2022 .

بهاء أبو شقة يوافق على مشروع القانون

وأشار وكيل مجلس الشيوخ، المستشار بهاء الدين أبو شقة، إلى ان المشروع نفخر به ونشيد به كمشروع وطني تبناه الرئيس السيسي لبناء دولة ديمقراطية حديثة يسود فيها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

وقال وكيل مجلس الشيوخ، المستشار بهاء الدين أبو شقة، خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون خطة التمية الاقتصادية والاجتماعية:” إن مصر حققت نجاحا اقتصاديا غر مسبوق واشاد بذلك صندوق النقد الدولى رغم جائحة كورونا التى ارهقت اقتصاد كل الدولة، إلا أنه بفضل المشروع الوطني.

وتابع:” رغم التحديات الكبري، الممثلة فى الإرهاب بالداخل وعلى الحدود المصرية كان هناك مشروعات عملاقة، والاهتمام بالمواطن المصري، والتأمين الصحي الشامل كل ذلك يؤكد أن مصر جادة وتسير بخطي ثابته لبناء اقتصاد جاد فى هذا المجال.