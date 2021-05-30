/633005/صراع-القمة-والقاع-مواجهات-ساخنة-بالجولة-الـ-25-من-الدورى-تفاصيل

تشهد الجولة الـ 25 من عمر الدورى الممتاز مواجهات ساخنة اليوم الأحد، حيث يواجه فى التاسعة من مساء اليوم، فريق نادى الزمالك، متصدر الترتيب فريق الجونة، الذى يحتل المركز الثاني عشر.

صراع القمة والقاع

ويسعى الفريق الأبيض إلى مواصلة الانتصارات لزيادة عدد النقاط بينه وبين الغريم التقليدي النادي الأهلى، بينما يسعى الجونة إلى الزحف للأمام للهروب من قاع الجدول الذى يشهد منافسة شرسة.

الزمالك ومحاولة استكمال نغمة الانتصارات

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بهجوم ضاغط خلال الدقائق الأولى لإحراز الأهداف، واقتناص الثلاث نقاط بسرعة من نادى الجونة، الذى سيحاول هو الآخر اللعب على الهجمات المرتدة.

وفى الخامسة مساءً تنطلق مباراة النادى البترولى(انبي) فى مواجهة مرتقبة مع نادى الإنتاج الحربي متذيل الجدول المصرى هذا العام، وسيحاول الإنتاج لاقتناص الثلاث نقاط، واستعادة الانتصارات من جديد للقفز للأمام حيث أنه لديه 22 نقطة فى قاع الدورى.

وأيضًا فى تمام الساعة الخامسة من المنتظر أن يلعب نادى المقاولون العرب ضد نادي سموحة السكندري فى مواجهة مرتقبة وساخنة، حيث يسعى المقاولون للخروج من النفق المظلم واستكمال الانتصارات التى بدأها مع الإسماعيلى.