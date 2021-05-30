مد فترة قبول طلبات التحويل لبعض حاجزى الإسكان الاجتماعى لمدة شهر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم مد فترة قبول طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التى يوجد بها وحدات يجرى تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى لمُنخفضى الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك حتى يوم الأربعاء 30 يونيو المقبل، حيث كان من المقرر غلق باب التحويلات غدا الإثنين 31 مايو 2021.





وقال الوزير، إنه تقرر مد فترة التحويلات، نظراً للإقبال الكبير والمتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية (الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/ مراحل التشطيب – الزرقاء/ تحت الإنشاء" - الإعلان التاسع - الإعلان الحادى عشر - الإعلان الثانى عشر - الإعلان الثالث عشر - الإسكان القومى من 2005 : 2009 - النقابات "محدودى الدخل")، وذلك للتحويل إلى المشروعات التى يتوفر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه يشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز، أو يكون قد سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلى المُتقدم عليه .

وقالت إن هذه تعد الفرصة الأخيرة والنهائية أمام الحاجزين للتحويل، مع العلم أن عدم تقدم الحاجزين - ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً والوحدات الجارى تنفيذها بكل من (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية - بطلباتهم خلال الفترة المحددة، فإن ذلك سيُعد عدولاً عن الاستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغياً، ويلتزمون باسترداد مبلغ مُقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية، وبالنسبة للحاجزين بكفر الشيخ، سيتم إرجاء البت فى ضرورة التحويل من عدمه، بعد انتهاء أعمال اللجنة المُشكلة بين الصندوق والمحافظة.

وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق، إلى أنه لتقديم طلب التحويل، لا بد من دخول الحاجز على مركز خدمة المواطنين عبر الرابط (=https://cservices.shmff.gov.eg)، واختيار طلبات بموقع مركز خدمة المواطنين والضغط على "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية"، ثم يتم تفعيل الحساب وإدخال الرقم القومى لصاحب الطلب وكلمة السر، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام والاطلاع على شروط الإقرار، يتم تحميل نموذج الإقرار بالضغط على زر "هنا" لتحميل الملف، حيث يتم تحميل نموذج طلب التحويل وتحريره بخط اليد، وإعادة تحميله مرة أخرى، وبعد قبول الطلب من جانب الصندوق، يتم التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهًا) تحت مُسمى خدمة "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" بواسطة صاحب الطلب.