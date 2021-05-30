ننشر تقرير مجلس الشيوخ حول مشروع قانون خطة التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى (2021 - 2022) العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط.





وفى كلمته حول مشروع قانون الخطة، أعلن المستشار فرج حافظ الدرى، عضو المجلس، موافقته على مشروع قانون الخطة من حيث المبدأ، موجها الشكر للرئيس السيسى، وللحكومة، على الإنجازت الاقتصادية التى شهدتها الدولة فى الفترة الماضية.

وتأتى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021/2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2021/2022)، لتكون أول خطة تناقش فى مجلس الشيوخ بعد قانون إنشائه، وبعد أن حدد الدستور فى مادته رقم (249) أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ويبلغ المجلس رأيه فيها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وانطلاقاً من هذا وإعمالاً لنص المواد (130) و(131) و(132) من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد قامت اللجنة بدراسة وثائق الخطة المحالة إليها ومشروع القانون المعروض، وتبين لها أن خطة العام الرابع جاءت فى ظروف استثنائية نظراً لما يسود العالم حتى الآن من أوضاع تحمل فى طياتها تبعات استمرار انتشار جائحة كورونا التى ألمت بالعالم ونتج عنها آثار غير محمودة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأغلب دول العالم، والتى أدت إلى حدوث تباطؤ فى معدلات النمو، وتوقف عديد من المشروعات وتعثرها وتراجع نشاط التبادل التجارى الدولى، وفقد جانب كبير من قوة العمل لوظائفهم، علاوة علي توقف عمليات الاستثمار فى عديد من المجالات وتراجع ايرادات السياحة والسفر، وغيرها من الآثار الأخرى التى واجهت عديد من الدول مما اضطرها لإتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية لمجابهة الأزمة وتبعاتها.

وعلى الرغم من هذه الصورة غير المحمودة لكافة الأوضاع فى أغلب الدول إلا أن الاقتصاد المصرى استطاع الصمود أمام العديد من التحديات، وجاءت أغلب نتائج المؤشرات الاقتصادية في الإطار المقبول مقارنة بحجم الظروف الصعبة التى عانت منه أغلب الاقتصاديات فى العالم سواء المتقدم أو النامي. كما أوضحت وثيقة خطة العام الرابع، وقبلها سنوات الخطط السابقة، البناء على أسس وأهداف استراتيجية قوية ومرتكزات أظهرت مدى قدرة الدولة فى رؤيتها الاقتصادية على مواجهة العديد من التحديات والتداعيات والتوترات الجيوسياسية التى عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتى عانت منها دول العالم المختلفة حتى الآن بسبب الجائحة، كما إنها عبرت بشكل كبير عن مسارات جديدة للتنمية المستدامة من خلال استهدافها الخروج بسرعة من تلك الأزمات والتوترات المصاحبة لها كنتيجة لالتزام الحكومة بسياسات اقتصادية واجتماعية طموحة، ترتبت على تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى استهدف تحسين أوضاع الاقتصاد الكلى وأوضاع المواطنين خاصة من هم أقل حظاً من الثروة والدخل.

وقامت الحكومة ومؤسساتها بتطبيق حزمة من الإجراءات التى كان من شأنها أن تنقل مصر إلى أوضاع اقتصادية واجتماعية أفضل بشهادة كافة مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الإئتمانى فى العالم، مما أتاح الفرصة إلى وضع خريطة للمستقبل تقوم على مواجهة كافة مظاهر الخلل الاقتصادى والاجتماعى، والتى استمرت لسنوات عديدة سابقة من خلال استغلال كافة الإمكانيات، والقدرات وفى حدود الموارد المتاحة بأقصى طاقة ممكنة والاعتماد المطلق على جهود أبناء الدولة فى كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والبحث عن كل منافذ الاستغلال للطاقات البشرية الخلاقة المبدعة.