الجيزة تضبط 30 طن لحوم وأسماك ودواجن مجمدة غير صالحة للاستخدام 

جدة - نرمين السيد - تمكّنت محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين من ضبط 30 طن لحوم وأسماك ودواجن ومصنعات لحوم ودواجن متنوعه وهياكل دواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك خلال حملات تم تنفيذها فى شهر مايو على محلات الجزارة والمطاعم والسوبر ماركت ومصانع الأسماك وثلاجات تابعه لمجازر دواجن وثلاجات حفظ لحوم قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.





ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، مشدداً على أنَّ يتمّ التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. كما وجه محافظ الجيزة بالتشديد على أصحاب المنشآت التجارية والمحلات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره والتصدى لأى مخالفة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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