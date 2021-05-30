خلال 4 جلسات.. لجنة تضامن النواب تبحث دعم وتمكين ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى،أربع اجتماعات بدءا من الأربعاء المقبل، لمناقشة عدة قضايا تتعلق بذوى الهمم والتشريعات التى تساعد على تمكينهم.





صرح بذلك أحمد قنديل المستشار الإعلامى لرئيس لجنة تضامن النواب، حيث يعقد الاجتماع الأول الأربعاء المقبل 2/6 لبحث دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مبادرة دعم وتمكين والخطط المستقبلية لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة بدعوة الجهاز القومى فى الاتصالات. كما يعقد الاجتماع الثانى الخميس الموافق 3/6 لبحث دور المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان لبحث كافة التشريعات ذات الصلة بعمل المجلس لتحقيق العائد المرجو منه بدعوة المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان. أما الاجتماع الثالث يعقد الأحد المقبل 6/6 لبحث دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ويحث كافة التشريعات ذات الصلة بعمل الصندوق بما يحقق العائد المرجو منه. أما الاجتماع الرابع يعقد الإثنين الموافق 7/6 وذلك لاستكمال مناقشة دور كل من المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وآلية التنسيق بينهما وذلك بدعوة وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومى والمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

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