السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات الي عربات محسنة (تحيا مصر)

فى ظل الجهود المبذولة لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب قررت هيئة السكة الحديد تعديل بعض القطارات بعربات محسنة (تحيا مصر) وذلك إعتبارا من الثلاثاء 1/6/2021 وبيانها كالتالى. تعديل تركيب قطار 341 اكسبريس القاهرة/ المنصورة / بتركيب 10عربات محسنة(تحيا مصر) بجدولة الحالي تعديل تركيب قطار 593 اكسبريس القاهرة/ السويس بتركيب 10عربات محسنة (تحيا مصر) بجدولة الحالى تعديل تركيب قطار 594 اكسبريس السويس/ القاهرة بتركيب 10عربات محسنة(تحيا مصر) بجدولة الحالي وأعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2/6/2021 تعديل تركيب قطار 334اكسبريس المنصورة /القاهرة/ بتركيب 10عربات محسنة(تحيا مصر) بجدولة الحالي وتسعي الهيئة دائما لتقديم خدمة أفضل للعمل علي راحة جمهور الركاب

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