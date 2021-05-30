رئيس المخابرات ينقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الفلسطيني

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى نظيره الفلسطيني، محمود عباس، ينقلها إليه اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، خلال زيارته إلى الأراضي الفلسطينية، تؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.

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