انطلاق مؤتمر لتوقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة وmbc

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان تبادل شراكه بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة حسن عبدالله، وبين شبكة قنوات mbc. يحضر المؤتمر اعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وممثلين عن مجموعة قنوات mbc، وعدد من ممثلى الصحف ووسائل الإعلام. وتأتى مذكرة التفاهم بين المتحدة والشركة العربية في التعاون المشترك في المجال الفني وتطوير إعلانات الطرق.

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