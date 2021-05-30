إسكان النواب تناقش موازنة هيئة تعاونيات البناء ..ورزق يؤكد:نعمل كمطور عقاري

/633006/إسكان-النواب-تناقش-موازنة-هيئة-تعاونيات-البناء-ورزق-يؤكدنعمل-كمطور-عقاري

انطلقت فعاليات اجتماع لجنة الإسكان مجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حموده، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل منالهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة تنمية الصعيد والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكانصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وطالب النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة فى بداية الإجتماع من ممثلي الهيئات التى يتم مناقشة موازنتها بأن يتم إثبات طلباتهم وتعليقاتهم بشأن موازناتهم لدي الأمانة العامة من أجل أن يتم وضعها في الإعتبار إبان إعداد تقرير اللجنة بشأنهم، علي أن تتاح الفرصة لهم للتعقيب أمام الأعضاء للنقاش والحوار مع النواب . وتحدث الدكتور حسام الدين مصطفى رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن حجم الجهود المبذولة من الهيئة علي مدار الفترة الماضية مشيرا إلي أن هيئة التعاونيات تمويلها ذاتي وتدعم وحدات الاسكان التعاوني من خلال إجمالي موازنة مقدرة بنحو 331مليون جنيه، مشيرا إلي أن الهيئة تعمل كمطور عقاري لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.

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