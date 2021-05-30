/633009/تضامن-النواب-يعقد-أربع-اجتماعات-لمناقشة-تشريعات-متعلقة-بتمكين-ذوي-الهم

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى أربع اجتماعات بدءا من الاربعاء القادم لمناقشة عدة قضايا تتعلق بذوى الهمم والتشريعات التى تساعد على تمكينهم.

اجتماعات اللجنة

وصرح بذلك أحمد قنديل المستشار الاعلامى لرئيس لجنة تضامن النواب حيث يعقد الاجتماع الأول الأربعاء المقبل 2/6 لبحث دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في مبادرة دعم وتمكين والخطط المستقبلية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بدعوة الجهاز القومي في الاتصالات .

كما يعقد الاجتماع الثاني الخميس الموافق 3/6 لبحث دور المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان لبحث كافة التشريعات ذات الصلة بعمل المجلس لتحقيق العائد المرجو منه بدعوة المجلس القومي لمكافحة وعلاج الادمان .

أما الاجتماع الثالث يعقد الأحد المقبل 6/6 لبحث دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ويحث كافة التشريعات ذات الصلة بعمل الصندوق بما يحقق العائد المرجو منه بدعوة وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الادمان .

أما الاجتماع الرابع يعقد الاثنين الموافق 7/6 وذلك لاستكمال مناقشة دور كل من المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وصندوق مكافحة وعلاج الادمان وألية التنسيق بينهما وذلك بدعوة وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي والمجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان وصندوق مكافحة وعلاج الادمان .