/633010/أكثر-من-22-قتيل-ومصابا-في-إطلاق-نار-جماعي-بمدينة-ميامي-الأمريكية

وقع منذ قليل تبادل لإطلاق نار جماعي، في أمريكا حيث، أكدت الشرطة الأمريكية أن شخصين قتلا وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء إطلاق نار وقع في مدينة ميامي الليلة الماضية.

ثلاثة مجهولين أطلقوا النار عشوائيا

وأكدت الشرطة المحلية أن ثلاثة أشخاص مجهولين وصلوا إلى قاعدة مناسبات بسيارة وأطلقوا النار عشوائيا على حشد من الناس كان أمامه في انتظار حفل مقرر.وأشارت الشرطة إلى أن منفذي الهجوم فروا من موقع الحادث بسيارتهم والبحث جار عنهم.

ارتفاع في أعداد المصابين

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن عدد المصابين جراء الحادث قد يصل إلى 25 شخصا. وأدان قائد شرطة مقاطعة ميامي-داد، ألفريدو راميريز الثالث، على حسابه الرسمي في "تويتر" الهجوم، واصفا إياه بـ"العمل المتعمد والجبان والجديد للعنف المسلح"، متعهدا بتقديم منفذيه إلى العدالة.

من جانبه كتب ألفريدو راميريز، مدير شرطة ميامى ديد، على صفحته بموقع تويتر: " أنا فى موقع عمل آخر مستهدف وجبان من أعمال العنف المسلح، حيث تم إطلاق النار على أكثر من 20 ضحية وتوفى اثنان للأسف، هؤلاء قتلوا بدما بارد، تم إطلاق النار بطريقة عشوائية على حشد، سنسعى لتحقيق العدالة، وتعازينا الحارة لأسر الضحايا."