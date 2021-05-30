/633011/فرج-الدري-يشيد-بتنفيذ-مشروع-وكالة-الفضاء-الإفريقية-لتعزيز-دور-مصر-الريادي-بالمنطقة

اشاد المستشار فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ، بما تضمنه تقرير لجنة الشئون المالية و الإقتصادية و الإستثمار بالمجلس بشأن قانون خطة التنمية، من توصية بسرعة تنفيذ مشروع إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية ، بما يعزز دور مصر الريادي في إفريقيا .

وقال الدرى خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة قانون خطة التنمية، أود أن أضع تحت نظر المجلس عدد من الحقائق، منها، إن خمسة دول افريقية كانت تقدمت بطلب استضافة مقر الوكالة بينها مصر ، و في 8/2/2019 تم الإعلان بان تكون مصر مقرا للوكالة . تقديرا لمكانتها ، ولرئيسها الجليل عبد الفتاح السيسي ، و كان ذلك في مستهل رئاسة للاتحاد الأفريقي .

وتابع، رصدت مصر مبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء المقر و تشغيله ، الأمر الذي شارف على الانتهاء ، إلا إن اتفاقية المقر مازالت محل نقاش مع الاتحاد الأفريقي ، أملا إن يتم ذلك قريبا.

وأضاف، بهذه المناسبة ، فقد سبق إن عهد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي إلى لجنة من الخبراء والمتخصصين ، لإعداد مشروع قانون للفضاء المصري ، برئاسة أبو الفضاء المصري د.علي صادق رئيس مركز بحوث الفضاء بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، وذلك بهدف وضع نظام متكامل لتنظيم جميع الأنشطة الفضائية ، وتطبيقاتها سواء داخل مصر أو خارجها ، وعلاقتها بوكالات الفضاء الأخرى .

واضاف، ولقد أقرت اللجنة مشروع القانون الذي يضم 108 مادة ، و قدر علمي انه في مرحلة استطلاع رأي الوزارات المعنية، ولا شك إن صدور هذا القانون ، وتفعيل مواده ، سيعود بالإيجاب على دور مصر الإفريقي في مجال تكنولوجيا الفضاء ، و بناء الأقمار الصناعية ، ولذلك أناشد الحكومة الموقرة ، الإسراع في تقديم المشروع إلى البرلمان .