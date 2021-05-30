/633012/تيسير-مطر-خطة-التنمية-الإقتصادية-حققت-معدل-نمو-كبير-فى-ظل-جائحة-كورونا

أعلن النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب إرادة جيل ،موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة ، بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل " 2018 – 2019- 2021- 2022 ، موجها الشكر لحكومة المهندس مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، مؤكدا ان الخطة حققت معدل نمو كبير فى ظل جائحة كورونا.

وقال تيسير مطر ، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان ، لمناقشة مشروع قانون خطة التمية الاقتصادية والاجتماعية ،ان مصر حققت نجاحا اقتصاديا غير مسبوق من حيث الاهتمام بالمواطن المصري والاستثمار والقضاء على البطالة قائلا " برفوا للحكومة على هذه الخطة التى جعلت المواطن المصري نصب اعينها .

كما اشار النائب تسير مطر، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر الحديثة مؤكدا ان انجاوته على ارض الواقع ، مشيرا الى ان مصر تسير بخطي ثابته لبناء اقتصاد قوي خلال الفترة القادمة .