جدة - نرمين السيد - يحضر المؤتمر، أعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وممثلون عن مجموعة قنوات mbc، وعدد من ممثلى الصحف ووسائل الإعلام. وتأتى مذكرة التفاهم بين المتحدة والشركة العربية فى التعاون المشترك فى المجال الفنى وتطوير إعلانات الطرق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. انطلاق مؤتمر لتوقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة وmbc على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.