عاجل.. عودة الفريق محمد فريد بعد زيارته الرسمية إلى كينيا ورواندا

جدة - نرمين السيد - عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى دولتى كينيا ورواندا، ترأس خلالها مع الفريق روبرت كاربوكى كيبوتشى رئيس هيئة الأركان الكينية الجلسة الختامية للاجتماع الثالث للجنة العسكرية المصرية الكينية التى انعقدت بالعاصمة الكينية "نيروبى" لتطوير التعاون العسكرى المصرى الكينى فى ضوء عمق الروابط التى تجمع البلدين الشقيقين، حيث أسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تطوير أوجه التعاون العسكرى فى مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات ورفع القدرات العسكرية بما يعزز قدرات الجانبين على مواجهة التحديات لأمنهما القومى ومصالحهما المشتركة.





بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، ثم تم عقد لقاءات رفيعة المستوى مع القيادات العسكرية بجمهورية كينيان حيث التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوزيرة الدفاع الكينية، وتم توقيع اتفاق فنى للتعاون فى المجال الدفاعى بين وزارتى الدفاع لكلا البلدين.

كما التقى برئيس هيئة الأركان الكينية، حيث أشاد بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين وما توصلت إليه من نتائج تصب فى مصلحة البلدين وقواتهما المسلحة والأمن والاستقرار الإقليمى.

وناقش الجانبان خلال اللقاء التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمى والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومى لكلا البلدين.

كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعد انتهاء زيارته إلى كينيا بالتوجه إلى جمهورية رواندا وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون العسكرى المشترك بين البلدين، حيث أجريت خلال الزيارة مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، تلى ذلك عقد عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى مع القيادات العسكرية الرواندية لبحث سبل تطوير التعاون المشترك فى العديد من المجالات.

حيث التقى مع وزير الدفاع الرواندى اللواء ألبرت موراسيرا، وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع فى المنطقة والتحديات الأمنية التى تواجه الأمن القومى لكلا البلدين، والتوافق على أهمية التنسيق والعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات بما يحقق الإستقرار فى المنطقة، ثم ترأس مع نظيره الرواندى الفريق أول جان بوسكو كازورا الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية الرواندية المشتركة، وأكد خلال الاجتماع على دعم كافة أوجه التعاون مع المؤسسة العسكرية الرواندية والاستعداد لتلبية مطالب تطوير التعاون فى مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين.

وفى نهاية الزيارة قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بزيارة النصب التذكارى لضحايا الإبادة الجماعية ووضع إكليل من الزهور.