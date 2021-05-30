المصرى الديمقراطى: تلقى اللقاح الضامن الوحيد للنهوض بالاقتصاد

جدة - نرمين السيد - أعلن النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، رفضه لخطة التنمية الاقتصادية المستدامة فى الجلسة العامة وفى حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.





وأرجع ذلك لملاحظات كثيرة أودعها فى تقرير من 15 صفحة فى الأمانة العامة للمجلس لتسليمها للوزيرة، وتتمثل أولى الملاحظات فى تحفظه على النسبة المستهدفة فى الخطة لمعدل النمو 5.4٪؜ لأنها لم تراعى تأثيرات فيروس كورونا.

وقال سامى فى تصريحات للمحررين البرلمانين عقب إعلانه رفض الخطة، إن الإجراء الوقائى الوحيد المتوافر الضامن لفتح الاقتصاد هو التطعيم، ولكنه حتى الآن لم يتلقى التطعيم سوى 2٪؜ وبهذه المعدلات لن نصل حتى تاريخ الشتاء القادم إلى تطعيم كل الفئات الواجبة التطعيم.

وتابع سامى دخلنا فى المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الهيكلى والتى ترتكز على 3 قطاعات، تمثل كما عبرت الوزيرة قطاعات الاقتصاد الحقيقى وهى الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات حيث لم تعكس الخطة هذا المستهدف حيث حددت الخطة نصيب القطاعات الثلاث فى الخطة بنسبة مجمعة تصل إلى 20٪؜ بينما بلغ قطاع النقل لوحده 20٪؜ ونسبة كبيرة للأنشطة العقارية.

وأضاف أن التنمية الجغرافية أو المكانية بالخطة غير عادلة بالكامل بين المحافظات، مشيرا إلى أن معدلات البطالة فى الدلتا أكبر من الصعيد وهو ما لم تتضمنه الخطة، ونسب الأمية واحدة بين الدلتا والصعيد، فكيف تركز الخطة بشكل كامل على الصعيد، وتترك الدلتا بلا استثمار معقول باستخدام مؤشر وحيد وهو معدلات الفقر والذى يرجع انخفاضه فى الدلتا لاجتهاد أبنائها وسفرهم للخارج، فهل تعاقب الدلتا على اجتهاد أهلها؟.

واختتم تصريحاته بالقول: أدعم بالتأكيد تخصيص قدر كبير من الخطة للصعيد وشمال سيناء، ولكن يجب توفير مخصصات كافية خارج خطة حياة كريمة للدلتا والمدن المهملة منذ زمن أيضا.