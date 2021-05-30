البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة الملاك بإيبارشية سوهاج

جدة - نرمين السيد - توفى مساء أمس السبت، القمص صليب نصر العبد كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الزوك الشرقية، التابعة لإيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، عن عمر تجاوز 80 سنة قضى منها ما يزيد على 49 سنة فى خدمة الكهنوت.





ولد الأب صليب يوم 1 يناير 1949، وسيم كاهنًا فى 19 مارس 1972 ونال رتبة القمصية فى 18 فبراير 1990. وأقيمت صلوات تجنيزه أمس، بحضور الأنبا باخوم أسقف الإيبارشية، فى كنيسة الشهيد مارجرجس بمقر المطرانية بسوهاج. وقدم البابا تواضروس الثانى، خالص العزاء إلى الأنبا باخوم أسقف إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب المبارك القمص صليب نصر العبد، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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