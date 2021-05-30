عاجل-توقيع مذكرات تفاهم بين المتحدة والشركة العربية للإعلانات الخارجية وMBC

المؤتمر، الذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، شهد توقيع مذكرتى تفاهم الأولى بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعربية للإعلانات الخارجية، وتخص العمل المشترك على تطوير إعلانات الأوت دور فى مصر حسب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى هذا المجال.
وجاءت المذكرة الثانية بين المتحدة ومجموعة قنوات إم بى سى، لتشمل التعاون عبر ثلاثة محاور، الأول محور المواجهة المشتركة للقرصنة من خلال مضاعفة الجهود المشتركة بين الجانبين، وتوفير الموارد الفنية على المستوى التكنولوجى اللازم من خلال الشركات التابعة للشركة المتحدة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية .
أما المحور الثانى فيتعلق بالشراكة فى إنتاج الأعمال الدرامية الكبرى، فيما يتعلق المحور الثالث فى مذكرة التفاهم الثانية بحصول إم بى سى على حقوق استغلال وتوزيع مصنفات فنية من إنتاج الشركة المتحدة سيتم تحديدها بين الطرفين.
حضر توقيع مذكرات التفاهم حسن عبد الله، رئيس مجلس إدارة المتحدة وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد الخريجى رئيس الشركة العربية للإعلانات الخارجية، و سام برينت، الرئيس التنفيذى لإم بى سى.
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