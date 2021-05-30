4 برامج جديدة فى الحاسبات بالجامعة المصرية اليابانية.. تعرف على الشروط

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشؤون الأكاديمية، اليوم الأحد، عن منح درجة بكالوريوس العلوم فى علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات فى 4 برامج جديدة فى العام الجامعى 2021/2022.





وقال ندا، إن البرامج الجديدة تواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة وفقا للمعايير العالمية وهى "علوم الحاسب، والذكاء الاصطناعى، وعلوم البيانات، وشبكات الحاسب والأمن السيبرانى، والمعلوماتية الحيوية".

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى سليمان، مدير برنامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، أن التقدم للدراسة بتلك البرامج الجديدة يبدأ فى سبتمبر المقبل من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالجامعة www.ejust.edu.eg.

ولفت إلى أن الجامعة تحرص على إتاحة فرصة متساوية لجميع المتقدمين من الطلاب المتميزين للالتحاق ببرامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة - شريطة استيفاء المعايير المطلوبة واجتياز الامتحانات المؤهلة للقبول.

وعن إجراءات القبول، أضاف سليمان، أنه يجب حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها شعبة علمى علوم أو علمى رياضة على ألا يقل المجموع عن 75%، كما يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 21 عاما فى تاريخ 1 سبتمبر المقبل.