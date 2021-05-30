نشرة معلومات الوزراء.. الرئيس السيسي يتابع مشروعات التنمية السياحية على مستوى الجمهورية

صدر صباح اليوم الاحد 30 مايو 2021 عدد جديد من نشرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليومية الإلكترونية... فقط ادخل على رابط النشرة التالى وسجل بريدك الالكترونى.

https://www.idsc.gov.eg/IDSC/Newsletter/View.aspx

تضمنت النشرة تفاصيل استطلاع رأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مطلع مايو الجاري في إطار متابعته الشهرية لتداعيات فيروس كورونا على حياة المصريين، نتائجه تشير إلى أن 43.4% من المصريين لديهم استعداد للحصول على لقاح فيروس كورونا، وقد فضلت النسبة الأكبر منهم الحصول على لقاح سينوفارم، يليه لقاح فايزر ثم أسترازينيكا وسبوتنيك، والغالبية العظمى لم تستطع تحديد لقاح معين يفضلونه.

واحتوت النشرة على "انفوجرافيك" يرصد تصدر مصر قائمة دول الشرق الأوسط في مؤشر "مواقع الخدمات العالمية" لعام 2021. حيث احتلت المركز الـ15 ضمن 60 دولة في المؤشر لهذا العام؛ وذلك مع دخول دول جديدة للمؤشر بعدما كانت 50 دولة فقط في 2019، كما تضمنت "فيديوجرافيك" يشمل تفاصيل خطط واستراتيجيات تنفذها الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والجامعات المصرية.

وداخل قسم "مؤشرات" يوجد استعراض للتقرير الصادر عن "وكالة الطاقة الدولية" (EIA) في عام 2021، يشير إلى أنه على الرغم من تحديات سلسلة التوريد التي تسببها جائحة كوفيد-19، وتعطل العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، فإن الارتفاع في صافي الزيادة بإمكانات توليد الطاقة المتجددة في عام 2020 قد ارتفع بأكثر من 45٪ ليصل إلى 278.3 جيجاوات مقابل 191.8 جيجاوات في عام 2019، كما يتناول القسم نفسه نتائج مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2020.

وألقى قسم "زاوية تحليلية" الضوء على التحول الذي وقع في سوق عملات "البيتكوين" مع التعريف بماهية العملة الافتراضية والتحركات الحكومية غير الداعمه لها وأثرها على الأسهم وأسواق المال التقليدية.

وتناول قسم "مصر في معلومة" تفاصيل مشروع تطوير ميناء السخنة الذي تقوم به وزارة النقل بأيادٍ مصرية ليكون أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر وفى الشرق الأوسط، حيث يتضمن (4) أحواض جديدة، وأرصفة جديدة بطول (12) كيلومترًا وعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة (5.6) ملاين متر مربع، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (10) كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة / مرسى مطروح.

وعلى المستوى المحلي، رصدت النشرة تصريح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، بأن مشروعات تحلية المياه تُعد أحد الحلول الاستراتيجية التي تتبعها الدولة وتسير على مرحلتين الأولى من 2016 إلى 2020، وقبلها كانت طاقة التحلية في مصر 80 ألف متر مكعب يوميًا، فصارت 1.3 مليون متر مكعب يوميًا، مضيفاً أن عدد المحطات 90 محطة، منهم 76 محطة تعمل بالفعل، و14 محطة سوف تنتهي تباعًا خلال العام المالي القادم، ومن العدد الإجمالي 17 محطة في مطروح، و17 في البحر الأحمر، و29 في شمال سيناء، و10 في جنوب سيناء.

وتضمن قسم "عروض كتب وتقارير" عرض لكتاب The Post-Pandemic World Order: Nine Pointers "النظام العالمي ما بعد الجائحة: تسعة مؤشرات" ليُقدم مجموعة من الملامح والمؤشرات الرئيسية التي يتوقع أن تشكل سمات المنظومة العالمية الجديدة، وذلك انطلاقًا من جملة التساؤلات التي يفرضها ذلك الظرف التاريخي غير المسبوق.

وفيما يلي أبرز عناوين النشرة:

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع مشروعات التنمية السياحية على مستوى الجمهورية

نائب وزير الإسكان: لدينا 90 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 1.3 مليون متر مكعب يوميًا

فى التوك شو: ردود الفعل تجاه إعلان التشكيل الجديد لمجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية

خبر عالمى: البنك الدولى يوافق على منحة 30 مليون دولار لدعم فلسطين

تحليل دولى: الصين بحاجة للحلفاء لحل "مشكلة نقص الرقائق"

استطلاع اليوم: 43.4% من المصريين لديهم استعداد للحصول على لقاح كورونا.. المزيد من الأرقام والنتائج فى أحدث استطلاعات مركز المعلومات

إنفوجرافيك اليوم: مصر تحافظ على ريادتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤشر مواقع الخدمات العالمية 2021

فيديوجرافيك اليوم: تطوير منظومة التعليم العالي.

مصر فى معلومة: تطوير ميناء السخنة بأيادٍ مصرية.

زاوية تحليلية: فقاعة أسعار البيتكوين ... إلى أين؟

وكالة الطاقة الذرية: ارتفاع صافى الزيادة فى إمكانات توليد الطاقة المتجددة بأكثر من 45% خلال 2020 مقارنة بعام 2019.

تجربة شركة "أي بي إم" (IBM) في التعامل مع جائحة "كوفيد-19"

مقال اليوم: عماد أبو غازى يكتب: الطريق نحو النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية

أجندة الفعاليات: الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية

كتاب: النظام العالمي ما بعد الجائحة: تسعة مؤشرات.

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