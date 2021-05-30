وزيرا النقل والشباب والرياضة يعلنان الاستعدادات الخاصة بإقامة بطولة Iron Man الدولية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، مؤتمراً صحفيا للاعلان عن التجهيزات والاستعدادات الخاصة ببطولة Iron Man العالمية، والمقرر إقامته خلال الفترة من ٩ الي ١٩ نوفمبر ٢٠٢١، بمدينة الغردقة،.

إستمع الوزيران الي عرض تفصيلي للبطولة المقرر اقامتها، والمشاركين والاستعدادات لاستضافة الحدث العالمي علي ارض مصر.

واعرب الفريق مهندس كامل الوزير عن ترحيبيه باستضافة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مقر وزارة النقل،للاعلان عن هذه الفاعلية الدولية الكبيرة التي ستنفذ على طرق البحر الأحمر وليس الطريق الدائري حول الغردقة فقط مشيرا الى ان كل الطرق التي ستقام عليها البطولة وكافة الطرق والمرافق الاخرى بالبحر الاحمر والغردقة ستكون جاهزة قبل البطولة بشهر او شهرين مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار توجيه عام من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمعاونة في رفع كفاءة الطرق والمرافق التي تقام عليها بطولات دولية في اطار مشاركة وزارات الحكومة للعمل كفريق واحد فالكل يعمل لصالح مصر

مضيفاً ان وزارة النقل بما لديها من مرافق النقل سواء (السكة الحديد – مترو الانفاق – النقل البحري - الطرق ) وكذلك بما لديها من منشأت رياضية مثل نادي السكة الحديد الذي يوجد به استاد بمواصفات دولية تقام عليها بطولات تنفذها وزارة الشباب والرياضة ونادي مدينة نصر يشمل منشأت رياضية فخمة مثل الصالة المغطاة التي أقيمت عليها البطولة الافريقية للجمباز في خدمة كل الوزارات وكافة الفعاليات التي تستضيفها مصر فالكل يتسابق لجعل مصر دائما في اعلي المراتب امام العالم ولتستمر مصر دائما كما يقول فخامة الرئيس " قد الدنيا "

واعرب صبحي عن سعادته باستضافة مصر لبطولة Iron Man، مضيفا ان مصر تعمل علي استغلال المدن الساحلية في تنشيط السياحة الرياضية والسياحة الدولية في مصر. موضحاً أن البطولة تضم ثلاث منافسات وهي السباحة، الجري، والدراجات، حيث تقام منافسات السباحة باجمالي ١.٩ كم، وسباق الدراجات باجمالي ٩٠ كم، وسباق الجري بطول ٢١.١ كم.

مضيفاً أن مصر اصبحت رائدة في استضافة مختلف الأحداث الرياضية المختلفة العالمية نظرا لما لديها من خبرات مختلفة في ظل احداث فيروس كورونا، بدءا من بطولة كاس العالم لليد والتي ابهرت بها مصر العالم اجمع بقدرتها التنظيمية.