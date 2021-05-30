/633014/هاني-سري-الدين-محو-الأمية-البوابة الشرعية-لتقليل-معدلات-الفقر

طالب النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بمراجعة 4 ملاحظات علي وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2019-2021/2022 المعروض علي الجلسة العامة للشيوخ اليوم، والنقطة الاولي تتعلق بمحو الامية المستهدف في خطة هذا العام ، موكدا ان هذا المسألة لم تواجه بنفس الاهمية التي واجهت بها الحكومة امور اخري .

محو الأمية

واضاف النائب هاني سري الدين، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، بأن محو الامية هو البوابة الشرعية لتقليل معدلات الفقر ولنا مثال في شمال الصعيد نسبه الامية 35 %، وهو ما انعكس علي نسبة الفقر، موضحا بان مارود من مجهودات لاتليق بخطورة هذة القضيه 25 % من المصريين اميين ومن ثم ف 30 % تحت خط الفقر ، وليس من المعقول ان يكون في الخطه ان يكون العلاج فصل محو اميه ، ارجو ان تكون المسائله في اولويات خطة التنميه الا من خلال محو الاميه.

الاستثمارات الكلية

وتابع النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ، بان نسبة الاستثمار الخاص في الاستثمارات الكليه 25 % استثمارات عامه و25 % استثمارات ،خاصه وان هناك بنسبة ارتفاع 61% الا ان النسبة لم تعكس الواقع للاستثمار الخاص الاستثمار الخاص ضرورة لتحقيق خط التنميه لم نحقق مانصبوا اليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم نحقق دمج الاقتصاد الرسمي في الاستثمار الخاص.

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واقترح النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، ان تكون علي اجندتنا خريطه الاستثمار ، خطوه الاصلاح التشريعية لاتنميه بدون معدلات استثمار وآن الاوان لتحقيق التنمية المستدامة في الاستثمار الخاص ، ولن يكون هناك تنفيذ هذة الخطه دون وجود اجهزة تنفيذية قادرة علي تطبيق هذة الخطة الي واقع ولنا اسوة حسنه في القطع المالي المصرفي وارجو ان تكون هناك خطة واضحه في الاستثمار والتنمية.

وتسائل النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ، اين خطه تطوير مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائيب قطاع الكهرباء ولاتنميه الا اذا تحقق تنميه في هذا المجالات، لافتا إلي أن الحكومة علي حق في انه لامجال في النمو الاقتصادي الا بالتنمية الحقيقة في الزراعة والصناعة والخطة ورغم وضوح الهدف والمستهدف لم تعكس المستهدف لان نسبة الزراعه قلت في الخطه ولايوجد اي استهداف للمساحات ووجدنا استهداف في المحاصيل فقط .