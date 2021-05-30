/633015/4-ملايين-شخص-يموتون-سنويا-بسبب-زيادة-الوزن

تعتبر السمنة وزيادة الوزن من المشكلات الكبري التي تهدد الأشخاص، فري أن الإهمال في تناول الطعام، او عدم المواظبة علي التمارين الرياضية، بشكل يومي، يجعل الجسم عرضة لزيادة الوزن، مما يهدد الجسم بأمراض عدة، لكن المفاجئة التي كشفها أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، بأن العالم يعاني من جائحة السمنة، والتي تصيب الناس من جميع الأعمار في جميع المناطق.

4 ملايين شخص يموتون سنويا بسبب السمنة

وأكد أمين عام الأمم المتحدة، أن القلق بشكل خاص على الشباب المتضررين في العقود الأربعة الماضية، حيث زادت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 19 عامًا والذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بأكثر من أربعة أضعاف، من 4 % إلى 18 %. مشيرا إلى أنه على الصعيد العالمي، يموت أكثر من 4 ملايين شخص كل عام بسبب زيادة الوزن أو السمنة.

البلدان النامية سكانها الأكثر في الوزن

وقال جوتيريش كان الوزن الزائد والسمنة يعتبران مشكلة في البلدان ذات الدخل المرتفع ، وهما الآن في ازدياد في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، لا سيما في المناطق الحضرية. تعيش الغالبية العظمى من الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في البلدان النامية ، حيث كان معدل الزيادة أكثر من 30 % من البلدان المتقدمة. جاء ذلك خلال رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لصحة الجهاز الهضمي.

علاقة كورونا بالسمنة

وتابع جوتيريش : سلطت جائحة كوفيد-19 الضوء بشكل أكبر على كيف أن السمنة تشكل تهديدًا للصحة ، حيث أن المرضى الذين يعانون من السمنة معرضون لخطر الإصابة بأخطر عواقب كوفيد-19 بأربعة أضعاف.

وقال جوتيريش أن الجمعية الصحة العالمية وضعت أهدافًا للحد من السمنة لدى الأطفال والمراهقين والبالغين بحلول عام 2025. وبمعدلات التقدم الحالية ، لافتا الى أنه من غير المحتمل أن تتحقق أي من هذه الأهداف ، ومع ذلك يمكن الحد من السمنة والمشاكل الصحية المرتبطة بها.

وأكد جوتيريش أولاً ، نحن بحاجة إلى وقاية أفضل ، بدءًا بالتغذية الجيدة أثناء الحمل ، تليها الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة ، واستمرار الرضاعة الطبيعية خلال العامين الأولين وما بعدهما. ثانيًا ، نحن بحاجة إلى سياسات واستثمارات تجعل من السهل الحصول على طعام صحي ومغذي - وهو أمر ينبغي تناوله في مؤتمر القمة المقبل لنظم الأغذية التابع للأمم المتحدة. ثالثًا ، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة إلى رعاية أفضل في نظام الرعاية الصحية الأولية قائلا في هذا اليوم العالمي لصحة الجهاز الهضمي ، دعونا نلتزم بالعمل معًا لمعالجة السمنة من أجل عالم مستدام وصحي.