/633016/لمدة-شهر-غياب-أفشة-عن-مباراة-الترجي-بنصف-نهائي-أفريقيا

علم موقع دوت الخليج أن إصابة لاعب خط الوسط بالنادي الأهلى، محمد مجدي أفشة أنخ سيغيب عن لقاء الترجي المرتقب فى دور الأبطال الأفريقي.

وكان لاعب خط الوسط بالنادى الأهلى، محمد مجدي أفشة قد تلقى إصابة بجزع فى الأربطة، خلال المباراة التى خاضها الفريق الأحمر ضد نهضة بركان، وبالتالى لن يكون متواجدًا لمدة شهر، ولن يتمكن من اللحاق بمبارة الترجي المرتقبة.

غياب قفشة عن مباراة الترجي

وبعد تعرض محمد مجدي أفشة فى مباراة نهضة بركان، أكد أن اللاعب سيجري أشعة على القدم، بعد شكواه من إصابة خلال مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

ومن المقرر أن يخوض النادر الأهلي مباراته المقبلة ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 18 يونيو القادم، في تمام التاسعة مساءً، في تونس.

ويحاول النادى الأهلى بقيادة المدير الفني بيتسو موسيماني إلى مواصلة الانتصارات الأفريقية بعد الفوز بالسوبر الأفريقي، وتحقيق الفوز بمباراة الذهاب قبل خوض لقاء الإياب يوم 25 يونيو في القاهرة.

وكان النادى الأهلى قد تفوق على فريق نهضة بركان المغربى بهدفين دون رد، فى المباراة النهائية للسوبر الأفريقي، حيث أحرز مهاجمي الفريق محمد شريف وصلاح محسن أهداف اللقاء.