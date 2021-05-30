/633022/خلال-أسبوعين إيرادات-Fast-Furious-9-تتخطى-الـ-163-مليون-دولار

وصلت إيرادات الفيلم الأكشن الجديد Fast & Furious 9 لأكثر من 163 مليون دولار، بعد حوالي أسبوعين من طرحه في دور العرض العالمية، بعدما حقق أرقام هي الأعلى في زمن وباء كورونا، في افتتاحية عرضه بحسب موقع البوكس أوفيس.

أحداث فيلم Fast & Furious 9

وتدور أحداث فيلم Fast & Furious 9 في حوالي ساعتين ونصف من الزمن، ويعود بالعديد من مشاهد الأكشن والإثارة التي يحبها عشاق سلسلة أفلام السرعة والغضب واعتادوا مشاهدتها على مدار 9 أجزاء ناجحة .

إيرادات فيلم Fast & Furious 9 في مصر

هذا وقد توقفت إيرادات فيلم Fast & Furious 9 في مصر عند حاجز خمسة مليون جنيه رغم مرور حوالي 11 يوما على طرحه، لوجود منافسة له مع العديد من الأفلام المصرية التي طرحت بالتزامن.