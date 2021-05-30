/633023/شقيق-ياسمين-عبد-العزيز-يحسم-الخلاف-بينهم-كفاني-خوض-حروب-لا-تعنيني

هاجم الفنان وائل عبدالعزيز المواقع الإخبارية التي تتداول باستمرار شائعات حول خلافه مع شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا بأن تلك المشاكل انتهت منذ زواجها من الفنان أحمد العوضي السبب الرئيسي في المشاجرة بين ياسمين وشقيقها وائل.

دوت الخليج يرصد تعليق وائل عبدالعزيز حول الشائعات التي تفيد باستمرار خلافه مع شقيقته ياسمين عبدالعزيز فضلًا عن سبب الخلاف.

كتب وائل عبدالعزيز عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موضحًا حقيقة خلافة مع شقيقته، مهاجمًا للصحف والمواقع الإخبارية، قائلًا: "طيب عشان أنا زهقت من الموضوع ده تماما وده تصريح عن لساني وآخر مره هتكلم فيه وردًا على الصحافة الصفرا .. اختلافي مع شقيقتي وزوجها انتهى فور إعلان زواجهم".

وتابع وائل: "لم يعد بيني وبين أي شخص أي ضغينه وعفى الله عما سلف، وكفاني خوض حروب لا تعنيني، وإذا تمً أي وقيعة بيني وبين أي شخص عن طريق الصحافة ومنشيتاتها سوف اتخذ اللازم قانونيًا وشكرًا".

تفاصيل أزمة ياسمين عبدالعزيز وشقيفها

وكانت قد وقعت الأزمة بين وائل عبد العزيز و شقيقته ياسمين بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي، إذ رفض وائل قصة حبهما وزواجهما بسبب أن العوضي يكبر ياسمين سنًا فضلًا على فرق المستوى بينهما، ودارت بينهم مشاجرات وصلت إلى تبادل مناوشات بينهم شديدة اللهجة على السوشيال ميديا لاحظها الجمهور والمتابعين، ولكن قام وائل بحذف تلك المنشورات بعد أن التزمت الفنانة ياسيمين عبدالعزيز الصمت، وأصبحا في علاقة طيبة تجمعها تبادل التهاني في أعياد الميلاد ونجاحتهم.

أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز يجتمعان في "اللي مالوش كبير"

الجدير بالذكر، أن الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز استطاعا خطف أنظار رواد السوشيال ميديا بمسلسلهم الدارمي "اللي مالوش كبير" الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني لهذا العام، وحقق نجاحًا ملحوظًا واستطاعا من خلاله إبراز انسجامهم وقصة حبهم للجمهور، ويشاركها في البطولة كلًا من خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبدالغني، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وعلى جانب آخر شارك وائل عبد العزيز مع شقيقته وزوجها أحمد العوضي في مسلسل "لآخر نفس"، الذي عرض في الموسم رمضان 2019، والمسلسل من بطولة فتحي عبدالوهاب، وأحمد العوضي، وأحمد صلاح حسني، ومحمد عز، وتأليف عبدالله حسن، وأمين جمال، وإخراج حسام علي.