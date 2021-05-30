محافظ الفيوم: مبادرة حياة كريمة هدفها بناء الإنسان المصرى وتمكينه

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، يرافقهما الدكتور محمد عماد ناىٔب المحافظ، فعاليات اللقاء التعريفى للبرنامج التمويلى "باب رزق"، لتمويل تمكين المرأة الريفية وتعزيز جهود التنمية بمركز إطسا، والذى عُقد بمركز شباب أبو جندير، بحضور عدد من ممثلى البنك، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية والجهات الشريكة.





وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن الفعاليات بدأت بالسلام الجمهورى، ثم عرض فيلم تسجيلى حول مبادرة "باب رزق" بمختلف محافظات الجمهورية، والتى تأتى استكمالاً للمبادرة الرىٔاسية "حياة كريمة"، انطلاقاً من الدور الحيوى للمرأة الريفية فى عملية التنمية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أن المبادرة الرىٔاسية "حياة كريمة" هى الأقوى والأهم فى تاريخ مصر الحديث، كونها تستهدف نحو 60% من سكان الريف المصرى، موضحاً أن المبادرة لا تقتصر على رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنما تهدف إلى بناء الإنسان وتمكينه من العمل فى بيىٔته المحلية، وتوفير دخل يضمن له حياة كريمة فى محل إقامته.

وأضاف، أن التنمية تحتاج إلى شراكة قوية، لافتاً إلى أن اختيار البنك الزراعى المصرى، مبنى على تاريخ طويل من العمل الخدمى لعقود طويلة بمختلف القرى والنجوع، مشيراً أن أجهزة المحافظة لا تعمل فى جزر منعزلة، وإنما تهدف إلى تعظيم مجالات "التشبيك" بين مجموعات العمل بالقطاعات المختلفة مع شركاء التنمية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر كونها الأكثر ملاىٔمة لاحتياجات سكان الريف.

وكشف محافظ الفيوم عن عدد من المشروعات المشتركة التى تنفذها المحافظة بالتنسيق مع البنك الزراعى المصرى، ومنها مشروعات التصنيع الزراعى، وإتاحة الزراعات التعاقدية، وتنمية الثروة الحيوانية بالتسمين أو إنتاج الألبان، فضلاً عن مشروعات الرى الحديث، وتنميه الثروة الداجنة، وكذلك توفير ماكينات ATM للبنك بمختلف قرى ومراكز المحافظة، حيث تم تزويد المحافظة بعدد 30 ماكينة بصورة مبدىٔية سيتم زيادتها خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن 250 ماكينة ATM لمختلف البنوك يجرى تركيبها بقرى ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين.

ولفت الأنصارى إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تسهم فى الحفاظ على المكون الحقيقى للريف المصرى، وتوفير دخل للأهالى، مضيفاً أن الدولة المصرية تشهد خلال السنوات الستة الماضية معجزات كبيرة فى تنفيذ مشروعات عملاقة، فى ظل تحديات صعبة يتم اقتحامها بمنتهى الجرأة، مشيراً إلى أهمية اقتحام مجالات العمل المختلفة بمنتهى الجرأة، والتفكير خارج الصندوق، وتشجيع ثقافة العمل الحر، مؤكداً أن الدولة تمد يدها بتمويلات متعددة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، مثمناً جهود القيادة السياسية فى إطلاق مبادرة حياة كريمة التى تسهم فى اقتحام تحديات صعبة ومشكلات مزمنة امتدت لعقود طويلة، وذلك بهدف إيجاد حلول جذرية لها، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية وبناء الإنسان المصرى.

من جهته، أعرب رىٔيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، عن شكره لمحافظ الفيوم على التعاون المثمر فى مختلف المجالات، لخدمة قضايا التنمية والتيسير على أهالى المحافظهة، مشيراً أن هذه الزيارة لمحافظة الفيوم تمثل ترجمة لهذا التعاون الوثيق بين البنك الزراعى المصرى وأجهزة المحافظة المختلفة وعلى رأسها محافظ الفيوم، كما تمثل هذه الزيارة بداية التطبيق الفعلى لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه منذ أيام مع المحافظة، للتنمية الريفية، وتشغيل الشباب، وتمكين المرأة الريفية، وتوفير فرص العمل.

ولفت رىٔيس مجلس إدارة البنك، إلى الجهود المتسارعة للإسهام فى تنفيذ المبادرة الرىٔاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى والتى ستغير وجه الحياة فى الريف بشكل كامل، موضحاً أن مبادرة "باب رزق" تهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وصغار المربين والتجار، وأصحاب الحرف والصناعات الريفية، فى مجالات تجارة المنتجات الزراعية والريفية، وتربية الطيور، وتربية الأغنام والماعز، والحرف اليدوية والصناعات المنزلية الريفية، وذلك بتمويل يتراوح بين ألفين إلى 10 آلاف جنيه للمشروع، مع تسهيلات فى السداد، وفترة سماح قبل أول قسط، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ بأبسط الضمانات وأقل المستندات.

وكشف رىٔيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أنه سيتم عقد لقاءات تعريفية أخرى للمبادرة بمركز يوسف الصديق كونه أحد المراكز المستهدفة من المبادرة الرىٔاسية "حياة كريمة"، مشيراً أن مبادرة "باب رزق" تستهدف أكثر من 200 قرية على مستوى الجمهورية أغلبها من القرى المستهدفة بالمبادرة الرىٔاسية حياة كريمة، وذلك انطلاقاً من الدور الوطنى للبنك فى تحقيق الشمول المالى، موضحاً أن هذه المبادرة هى إحدى أدوات البنك لتحقيق الشمول المالى و تمكين المرأة الريفية.

وأشاد رىٔيس البنك بالدعم الكامل من محافظ الفيوم والأجهزة القيادية بالمحافظة فى تنفيذ المبادرات المختلفة، مؤكداً استعداد البنك الزراعى المصرى للمساهمة فى استبدال سيارات الأجرة القديمة بمركز اطسا بسيارات حديثة بقروض ميسرة، كما سيتم تزويد المحافظة بعدد 10 ماكينات ATM إضافية جديدة للبنك لتركيبها بالقرى والمراكز، للتيسير على أهالى المحافظة، مشيراً إلى استعداد البنك لسداد ديون الغارمات من أهالى محافظة الفيوم بحد أقصى 10 آلاف جنيه، انطلاقاً من المسىٔولية المجتمعية للبنك، كما يجرى دراسة إطلاق مبادرة جديدة من مركز إطسا بمحافظة الفيوم تحت عنوان "أهل مصر" لتقديم تمويل للمشروعات بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه للمشروع.