محافظ الفيوم: مبادرة حياة كريمة هدفها بناء الإنسان المصرى وتمكينه

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وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن الفعاليات بدأت بالسلام الجمهورى، ثم عرض فيلم تسجيلى حول مبادرة "باب رزق" بمختلف محافظات الجمهورية، والتى تأتى استكمالاً للمبادرة الرىٔاسية "حياة كريمة"، انطلاقاً من الدور الحيوى للمرأة الريفية فى عملية التنمية.
وأكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أن المبادرة الرىٔاسية "حياة كريمة" هى الأقوى والأهم فى تاريخ مصر الحديث، كونها تستهدف نحو 60% من سكان الريف المصرى، موضحاً أن المبادرة لا تقتصر على رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنما تهدف إلى بناء الإنسان وتمكينه من العمل فى بيىٔته المحلية، وتوفير دخل يضمن له حياة كريمة فى محل إقامته.
وأضاف، أن التنمية تحتاج إلى شراكة قوية، لافتاً إلى أن اختيار البنك الزراعى المصرى، مبنى على تاريخ طويل من العمل الخدمى لعقود طويلة بمختلف القرى والنجوع، مشيراً أن أجهزة المحافظة لا تعمل فى جزر منعزلة، وإنما تهدف إلى تعظيم مجالات "التشبيك" بين مجموعات العمل بالقطاعات المختلفة مع شركاء التنمية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر كونها الأكثر ملاىٔمة لاحتياجات سكان الريف.
وكشف محافظ الفيوم عن عدد من المشروعات المشتركة التى تنفذها المحافظة بالتنسيق مع البنك الزراعى المصرى، ومنها مشروعات التصنيع الزراعى، وإتاحة الزراعات التعاقدية، وتنمية الثروة الحيوانية بالتسمين أو إنتاج الألبان، فضلاً عن مشروعات الرى الحديث، وتنميه الثروة الداجنة، وكذلك توفير ماكينات ATM للبنك بمختلف قرى ومراكز المحافظة، حيث تم تزويد المحافظة بعدد 30 ماكينة بصورة مبدىٔية سيتم زيادتها خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن 250 ماكينة ATM لمختلف البنوك يجرى تركيبها بقرى ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين.
ولفت الأنصارى إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تسهم فى الحفاظ على المكون الحقيقى للريف المصرى، وتوفير دخل للأهالى، مضيفاً أن الدولة المصرية تشهد خلال السنوات الستة الماضية معجزات كبيرة فى تنفيذ مشروعات عملاقة، فى ظل تحديات صعبة يتم اقتحامها بمنتهى الجرأة، مشيراً إلى أهمية اقتحام مجالات العمل المختلفة بمنتهى الجرأة، والتفكير خارج الصندوق، وتشجيع ثقافة العمل الحر، مؤكداً أن الدولة تمد يدها بتمويلات متعددة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، مثمناً جهود القيادة السياسية فى إطلاق مبادرة حياة كريمة التى تسهم فى اقتحام تحديات صعبة ومشكلات مزمنة امتدت لعقود طويلة، وذلك بهدف إيجاد حلول جذرية لها، فضلاً عن تحسين خدمات البنية التحتية وبناء الإنسان المصرى.
من جهته، أعرب رىٔيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، عن شكره لمحافظ الفيوم على التعاون المثمر فى مختلف المجالات، لخدمة قضايا التنمية والتيسير على أهالى المحافظهة، مشيراً أن هذه الزيارة لمحافظة الفيوم تمثل ترجمة لهذا التعاون الوثيق بين البنك الزراعى المصرى وأجهزة المحافظة المختلفة وعلى رأسها محافظ الفيوم، كما تمثل هذه الزيارة بداية التطبيق الفعلى لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه منذ أيام مع المحافظة، للتنمية الريفية، وتشغيل الشباب، وتمكين المرأة الريفية، وتوفير فرص العمل.
ولفت رىٔيس مجلس إدارة البنك، إلى الجهود المتسارعة للإسهام فى تنفيذ المبادرة الرىٔاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى والتى ستغير وجه الحياة فى الريف بشكل كامل، موضحاً أن مبادرة "باب رزق" تهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية، وصغار المربين والتجار، وأصحاب الحرف والصناعات الريفية، فى مجالات تجارة المنتجات الزراعية والريفية، وتربية الطيور، وتربية الأغنام والماعز، والحرف اليدوية والصناعات المنزلية الريفية، وذلك بتمويل يتراوح بين ألفين إلى 10 آلاف جنيه للمشروع، مع تسهيلات فى السداد، وفترة سماح قبل أول قسط، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ بأبسط الضمانات وأقل المستندات.
وكشف رىٔيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أنه سيتم عقد لقاءات تعريفية أخرى للمبادرة بمركز يوسف الصديق كونه أحد المراكز المستهدفة من المبادرة الرىٔاسية "حياة كريمة"، مشيراً أن مبادرة "باب رزق" تستهدف أكثر من 200 قرية على مستوى الجمهورية أغلبها من القرى المستهدفة بالمبادرة الرىٔاسية حياة كريمة، وذلك انطلاقاً من الدور الوطنى للبنك فى تحقيق الشمول المالى، موضحاً أن هذه المبادرة هى إحدى أدوات البنك لتحقيق الشمول المالى و تمكين المرأة الريفية.
وأشاد رىٔيس البنك بالدعم الكامل من محافظ الفيوم والأجهزة القيادية بالمحافظة فى تنفيذ المبادرات المختلفة، مؤكداً استعداد البنك الزراعى المصرى للمساهمة فى استبدال سيارات الأجرة القديمة بمركز اطسا بسيارات حديثة بقروض ميسرة، كما سيتم تزويد المحافظة بعدد 10 ماكينات ATM إضافية جديدة للبنك لتركيبها بالقرى والمراكز، للتيسير على أهالى المحافظة، مشيراً إلى استعداد البنك لسداد ديون الغارمات من أهالى محافظة الفيوم بحد أقصى 10 آلاف جنيه، انطلاقاً من المسىٔولية المجتمعية للبنك، كما يجرى دراسة إطلاق مبادرة جديدة من مركز إطسا بمحافظة الفيوم تحت عنوان "أهل مصر" لتقديم تمويل للمشروعات بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه للمشروع.
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