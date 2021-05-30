جدة - نرمين السيد - أعلنت النائبة فيبى فوزى، وكيلة مجلس الشيوخ، موافقتها من حيث المبدأ لمشروع خطة التنمية، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى حافظ على معدلات نمو مقبولة رغم جائحة كورونا نظرا للسياسات الرشيدة والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية.





وأشادت فوزى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ المنعقدة حاليا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 - 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018 – 2019- 2021- 2022"، بما استهدفته الخطة للتخفيف من الظروف الصعبة، والذى يتجلى فى البعد الاجتماعى من مساندة الفئات الأكثر تضررا فى الجائحة، فضلا عن المبادرات الرئاسية وفى مقدمتها "حياة كريمة" لتحسين صحة المواطن، وهو ما يميز الجمهورية الثانية 30 يونيو مع العمل على تحسين معدلات التضخم والفقر والأمية. وأشارت إلى أهمية توطين الصناعة والتوجه نحو سياسة الاعتماد على الذات والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيبى فوزى: الاقتصاد المصرى حافظ على معدلات نمو مقبولة رغم تحديات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.