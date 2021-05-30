وزير الخارجية ونظيره الإسرائيلي يعقدان مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين

عقد وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية إسرائيل جابي اشكنازي، اليوم الأحد، بالقاهرة جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين. وكان شكري قد استقبل في وقت سابق اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي وذلك في إطار مساعي مصر الحثيثة والمتواصلة لإحياء مسار السلام والبناء على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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