مدير المخابرات المصرية يصل إسرائيل لبحث ملف التهدئة

وصل مدير المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، إلى إسرائيل، اليوم الأحد، في زيارة رسمية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رئيس المخابرات المصرية الذي ترأس وفدا رفيع المستوى، وبحث كامل ونتنياهو الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وطرح نتنياهو خلال اللقاء المطالبة الإسرائيلية باستعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة في أقرب وقت.

وحضر اللقاء وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، ورئيس هيئة الأمن القومي، مائير بن شبات، حيث عقد الأخير في وقت سابق من هذا اليوم لقاءا مطولا مع رئيس المخابرات المصرية حول هذه القضايا بالذات.