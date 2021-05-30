/633025/مصر-تحقن-الدماء-العربية--القاهرة-تواصل-دورها-التاريخي-لصالح-فلسطين

انتشرت خلال الساعات الماضية، مجموعة من الصور، التي تظهر تفاوض الوزير عباس كامل، مدير المخابرات المصرية، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمر الذي أجمع حوله المراقبون والخبراء، على أن مصر لازالت تواصل تأدية أدوارها التاريخية بدأب تام وجدية كاملة، لصالح الأمن القومي العربي.

وقد رصد دوت الخليج ردود الأفعال الإيجابية حول الجهود المصرية، والتي تبرزها الصور المتناقلة بين اللواء عباس كامل ورئيس الوزراء الإسرائيلي حيث لازالت القاهرة تلقي بكامل ثقلها في ملف القضية الفلسطينية في الوقت الحالي، وذلك من أجل ضمان مد أمد الهدنة، وضمان الاستقرار والهدوء لأبناء غزة، ووقف الاعتداءات الغاشمة، وهو الدور المصري النوعي الذي أشادت به كبرى دول العالم.

دلالات قوية

تحتشد الصور المتداولة التي يظهر فيها مدير المخابرات العامة بالعديد من الدلالات والرسائل، والتي تبدأ بملامح عباس وثقته المتناهية فيما يطرحه من ملفات، حيث برعت مصر وقياداتها ورجالها في التعبير عن أنفسهم خلال مجريات الأحداث الأخيرة، واستعادة الثقل المصري، ومواصلة الدور المعتاد من مصر حتى النهاية.

وباتت مصر تثبت بما لايدع مجالا للشك، أنها بارعة في إقامة وتدشين العلاقات الثنائية المثمرة، والوصول إلى أفضل صيغ التفاهمات والتوصل الناجز إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها رجال الظل المصريون حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة، وذلك ضمن مجموعة من الأدوار الكبرى المشهودة للبلاد على العديد من الأصعدة.

مصر الكبرى

نجحت مصر الكبرى في حصد المكتسبات والنجاحات تلو الأخرى، في مجموعة من أعقد الملفات الإقليمية، والتي كان آخرها تطورات القضية الفلسطينية، والتي بدأت بالإدانة الصريحة من مختلف مؤسسات الدولة الخارجية والدبلوماسية، مرورا بالظهور القوي والحضور الطاغي للرئيس عبدالفتاح السيسي، وصولا إلى قرارات الإعانة والمساعدة المادية والطبية.

برز الدور المصري واضحا وسط كافة ردود الفعل العربية والعالمية، الأمر الذي استدعى تكرار الولايات المتحدة إشادتها بقوة الموقف المصري وحكمة القيادة المصرية، وقدرة المفاوض المصري على ضمان الأمن القومي العربي والفلسطيني على وجه الخصوص، لتأتي اليوم الصور بالخاصة اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، دليلا كاملا على مصر الكبرى التي لاتهمل ملفاتها وقضاياها، وتواصل تأدية المطلوب منها حتى النهاية.

الأدوار التاريخية

تعكس التصريحات الصادرة عن القيادة المصرية على مدار الأيام الماضية، حجم الأدوار التي تضطلع بها مصر، والتي لولاها، لعصفت بالمنطقة موجات من التشتت والدمار وتصاعد الحروب والأحداث الدموية، ولا تمانع القاهرة وفقا لآخر التطورات واللقاءات التي عقدها المسؤولون المصريون اليوم، من الجلوس والتفاوض مع كافة الأطراف من مختلف الانتماءات، من المعسكرات الفلسطينية او الإسرائيلية، للتوصل إلى حلول مجدية "لحقن الدماء العربية"، والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار المنطقة.

المتابع والمدقق في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته، وإيفاده للوفد المصري الرفيع المستوى على رأسه اللواء عباس كامل، يلمس أهمية الدور المصري، وحجم الإخلاص والتفاني والتجرد في الانتصار للأشقاء العرب والفلسطينين، وهو الأمر الذي نجحت البلاد في الاضطلاع به منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد الأمور في البلاد.

التوجيهات الرئاسية

يواصل الرئيس السيسي إبهار العالم بالحرص المصري على الأمن القومي العربي، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر حريصة كل الحرص على مقدرات الشعب الفلسطيني. وجدد الرئيس السيسى دعمه للقيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن، وذلك في الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للرئيس الفلسطينى محمود عباس، ينقلها رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وتؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الجهـود والاجتماعـات لـحـل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة "حماس، وذلك بعدما أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس المخابرات العامة، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى والجهات المعنية فى إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

كما أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى الأراضى الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار ومناقشة سبل التوصل لتهدئة شاملة بالضفة الغربية وقطاع غزة، ووجه الرئيس الوفد لدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطينى، مؤكدا على أهمية اتخاذ كل مايلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.