/633026/طارق-تهامي يطالب-بخطة-لتقليل-معدلات-هجرة-أهالي-الصعيد-بتنمية-حقيقة

اقترح النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، بأن يضاف في خطة العام القادم من خطة التنميه المستدامة، قسم للتغير الديمغرافي في السكان وهجرة أهالي الصعيد إلي مدن العاصمة القاهرة والجيزة تحديداً.

المشروعات الاستثمارية بالصعيد

واضاف النائب طارق تهامي،عضو مجدلس الشيوخ، في كلمتة في الجلسة العامة، اثناء مناقشة مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2019-2021/2022 ،الي ان الصعيد بحاجة الي اقامة مشروعات استثمارية وبيئة تشريعية تعمل علي النهوض بالاستثمار الزراعي والصناعي لاستيعاب العماله في الصعيد ووضعه في خطة العامه القادم .

هجرة سكان الصعيد

وتابع النائب طارق تهامي،عضو مجلس الشيوخ، الي انه نائب عن الجيزة ومن مواليد الجيزه ولكن اصولة الصعيديه وقريته في مركز اسنا بمحافظة الاقصر اللي بتنمي اليها يقطن فيها 20 % من السكان فقط والباقي في هجرة الي الجيزه فهذا لايجب ان يكون ويجب بدذل الجهود بتنميه حقيقيه للصعيد، كما تقدم بالشكر الي اللجنة الاقتصادية في تقديمها واعدادها لهذا التقرير الدقيق والمهم .

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وتجدر الاشارة إلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، أفتتح اعمال الجلسة العامة للشيوخ لاستعراض ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة ، بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2021- 2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل " 2018 – 2019- 2021- 2022 .