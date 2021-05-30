/633027/تأجيل-الإستئناف-على-براءة-سما-المصرى-في-اتهامها-بسب-ريهام-سعيد
قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة الجنح "محكمة أول درجة"، ببراءة سما المصري من اتهامها بسب وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد، لجلسة 20 يونيو المقبل.
قرار المحكمة الإقتصادية
جدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في وقت سابق ببراءة سما المصري؛ من اتهامها بالتعدي على الإعلامية ريهام سعيد ومعد برنامجها.
وكانت المستشار مروة هشام بركات، أصدرت حكما بمعاقبة سما المصري في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تخفف محكمة مستأنف الحكم لـ 6 أشهر فقط.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمة في القضية رقم 535 لسنة 2020، في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية بمحافظة القاهرة، بقذف المجنى عليها ريهام سعيد، بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعناً فى عرضها، وذلك بأن ظهرت فى مقطع مصور ووجهت للمجنى عليها تلك العبارات وأرسلت هذا المقطع لأصدقائها عبر تطبيق "الواتساب".
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