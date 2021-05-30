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إسكان النواب تؤجل مناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمراني

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/633029/إسكان-النواب-تؤجل-مناقشة-مشروع-موازنة-الهيئة-العامة-للتخطيط-العمراني

أجلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للسنة المالية 2022/2021، وذلك بسبب تغيب المهندس علاء عبد الفتاح رئيس الهيئة عن حضور الاجتماع.

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جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من: الهيئة العامة للتخطيط العمراني، هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تطوير المناطق العشوائية.

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وتسبب عدم حضور المهندس علاء عبد الفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الاجتماع، في استياء اللجنة، خاصة أنه لم يتقدم باعتذار مكتوب عن حضور الاجتماع.

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وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موجها حديثه لممثل وزارة الإسكان: "لماذا لم يحضر المهندس علاء عبد الفتاح، ولماذا لم يرسل اعتذار، مسالة إنه لا يأتي ولا يقدم اعتذار شئ مرفوض وغير مقبول".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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