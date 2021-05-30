/633029/إسكان-النواب-تؤجل-مناقشة-مشروع-موازنة-الهيئة-العامة-للتخطيط-العمراني

أجلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للسنة المالية 2022/2021، وذلك بسبب تغيب المهندس علاء عبد الفتاح رئيس الهيئة عن حضور الاجتماع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من: الهيئة العامة للتخطيط العمراني، هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وتسبب عدم حضور المهندس علاء عبد الفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الاجتماع، في استياء اللجنة، خاصة أنه لم يتقدم باعتذار مكتوب عن حضور الاجتماع.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موجها حديثه لممثل وزارة الإسكان: "لماذا لم يحضر المهندس علاء عبد الفتاح، ولماذا لم يرسل اعتذار، مسالة إنه لا يأتي ولا يقدم اعتذار شئ مرفوض وغير مقبول".