/633030/السيسي-يؤكد-لأبو-مازن-حرص-مصر-على-مقدرات-الشعب-الفلسطيني-ودعم-قضيته

دعم القضية الفلسطينية

هذا وقد أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال رسالته التى بعث بها لأبو مازن وسلمها له اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة خلال استقباله اليوم الأحد، إلى أن مصر حريصة كل الحرص على مقدرات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اوفد ، رئيس المخابرات العامة، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى والجهات المعنية فى إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.