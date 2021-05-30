عاجل-الرئيس السيسى فى رسالة لأبو مازن: القضية الفلسطينية على رأس اهتماماتنا

جدة - نرمين السيد - وكان اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، نقل لأبو مازن خلال استقباله له اليوم رسالة من الرئيس السيسى تضمنت تأكيده لأبومازن على حرص مصر على مقدرات الشعب الفلسطينى ودعم قضيته، وكذلك دعم مصر للرئيس محمود عباس.

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