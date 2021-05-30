مستشفى تضامن بورسعيد يوفر أحدث تقنيات المناظير

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توافر أحدث تقنيات خدمات منظار القنوات الصفراوية والبنكرياس وحصوات المرارة بقسم علاج أمراض الجهاز الهضمى بمستشفى التضامن التابعة لها فى محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى بيان اليوم، أن علاج أمراض الجهاز الهضمى بواسطة المنظار يعد الأحدث والأكثر تطورًا فى تشخيص وفحص وعلاج المشكلات الصحية التى تصيب الجهاز الهضمى، مثل إزالة الحصى من القنوات المرارية، علاج التهاب البنكرياس المزمن، علاج مختلف أنواع الأورام فى المرارة والبنكرياس، إدخال داعم "دعامة" للقنوات المرارية والقناة البنكرياسية لتوسيع التضيق وغيرها، وأنها تعد بديلًا هائلًا عن الجراحات التقليدية المعتادة وأكثر تطورًا وأمانًا على حياة المريض.

وفى سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تمكن الفريق الطبى بمستشفى التضامن بورسعيد من إنقاذ طفلة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل كانت تعانى من انسداد بالقنوات المرارية وأنيميا حادة وارتفاع شديد فى نسبة الصفراء بالدم، عن طريق العلاج بالمنظار والذى ساعد فى إتمام العملية بنجاح نظرًا لضعف وزن الطفلة وصِغر بنيتها الجسمانية وسوء حالتها الصحية.

وأوضح الدكتور مصطفى شعبان، المدير التنفيذى لمستشفيى التضامن والمبرة ببورسعيد، أنه وصلت إلى مستشفى التضامن، طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعد نقلها من مستشفى النصر التخصصى للأطفال، كانت تعانى من آلام حادة بالبطن وحكة مستمرة وإصفرار بالعين مع تاريخ مرضى لمرض الثلاسيميا الصغرى، وأنه بإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تبين إصابتها بارتفاع شديد فى نسبة الصفراء بالدم، وانسداد حصوى بالقنوات المرارية، فتم إعطاؤها العلاج اللازم، كما تقرر تحويلها فورًا إلى مستشفى التضامن ببورسعيد.

وأضاف شعبان، أنه فور وصول الطفلة إلى مستشفى التضامن، تم عرضها على قسم مناظير الجهاز الهضمى بالمستشفى، حيث تم إجراء عملية منظار القنوات المرارية لها واستخراج حصوات كبيرة من القناة المرارية بالإضافة إلى تركيب دعامة بلاستيكية لتأمين عدم تكرار الانسداد مرة أخرى، وتمت العملية بنجاح على يد فريق من أمهر الأطباء والممرضين بالمستشفى، مشيرًا إلى أن إجراء العملية كان تحديًا نظرًا لقلة وزن الطفلة وصِغر بنيتها الجسمية.

وتابع:"أنه قام بإجراء العملية للطفلة، كلًا من أ.د. أحمد مدكور رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى التضامن وعضو لجنة التدريس جامعة حلوان، د. رامى جمال أخصائى مناظير الجهاز الهضمى بالمستشفى، د. أحمد حسن مدير وحدة المناظير، أ.د. أحمد خميس استشارى التخدير، وذلك بمعاونة فريق من أمهر أطقم التمريض فى المستشفى".

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أن مستشفى التضامن هى إحدى مستشفيات الهيئة، والتى تقدم العديد من الخدمات الطبية المتطورة وفقًا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، مؤكدة استراتيجيتها وأهدافها نحو تقديم نموذج متطور للخدمات والرعاية الصحية المبنية على الجودة والسلامة والدلائل العلمية، وهو ما يؤكده أرض الواقع فى بورسعيد بتوفير المنشآت الصحية التابعة للهيئة الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لأبناء المحافظة من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد "مستقبل صحة مصر".