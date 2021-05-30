فيديو .. البابا تواضروس يلقى عظة الأحد على قناة ON

وقدم قداسته التهنئة فى بداية العظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرًا إلى أن هذا العيد يمتد لخمسين يومًا تعد فترة كنسية مميزة لأنها تبدأ بعبد القيامة وتختتم بعيد العنصرة.
وتناول قداسة البابا فى بداية عظته ما أطلق عليه "رحلة الخمسين المقدسة"، وهى محطات تعليمية نعيشها فى الكنيسة من خلال آحاد الخمسين، وهى:
1- أحد تجديد الإيمان
2- أحد المسيح خبز الحياة
3- أحد المسيح ماء الحياة
4- أحد المسيح نور الحياة
5- أحد المسيح طريق الحياة
6- أحد المسيح فرح الحياة
7- أحد حلول الروح القدس
ثم تحدث قداسته عن أحد النور الذى يوافق الاحتفال به اليوم، وأهمية نور المسيح الذى يهزم الظلمة فى حياة الإنسان.
كان قداسته قد ألقى أولى عظات الأحد، مع انطلاق البرنامج فى شهر مارس من العام الماضى، ويشارك فى إلقاء العظة بصفة أسبوعية أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة من بين أحبار الكنيسة، ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية.
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