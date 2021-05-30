عاجل.. السيسى يؤكد لأبو مازن دعمه ومساندته للشعب الفلسطينى بالفعل قبل القول

جدة - نرمين السيد - وأشار الرئيس السيسى -فى رسالته التى بعث بها للرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن)، وسلمها له اللواء عباس كامل خلال استقباله له اليوم الأحد- إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مؤكدا حرص مصر كل الحرص على مقدرات الشعب الفلسطينى ودعم قضيته، وكذلك دعم مصر للرئيس محمود عباس.

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