صور.. تدريب 19 ألف طالب وطالبة فى المرحلة الخامسة من تدريبات مودة بالجامعات

جدة - نرمين السيد - أطلق المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى مع الجهات المعنية، المرحلة الخامسة من تدريبات طلبة الجامعات فى منتصف الشهر الماضى، وذلك تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.





وشهدت المرحلة الخامسة تنفيذ 301 تدريبًا لعدد 19,235 طالبًا وطالبة على مستوى 7 جامعات تضم القاهرة، وحلوان، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، وأسيوط، وجنوب الوادى.

وتجرى التدريبات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك من خلال شبكة من أعضاء هيئة التدريس الذين سبق وأن تم تدريبهم وإعدادهم من قِبَل المشروع.

وتستند التدريبات إلى محتوى علمى تدريبى تم إطلاقه فى فبراير 2019 واعتمده المجلس الأعلى للجامعات المصرية، حيث تتناول التدريبات ثلاثة أبعاد أساسية، الأبعاد الاجتماعية والنفسية، والأبعاد الدينية، وأبعاد الصحة الإنجابية فى الحياة الأسرية، والتى تُسهِم فى إعداد الشباب المُقبِل على الزواج بالمعارف الأساسية التى تمكنهم من اختيار شريك الحياة على أُسس سليمة وبناء أسرة مستقرة تبعُد عن المُشكلات.

ويهدف المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسبة الطلاق فى المجتمع والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وذلك من خلال توفير المعارف الأساسية للمُقبلين على الزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسرى لمُساعدة حديثى الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.

الجدير بالذكر أن عدد المترددين على منصة "مودة " مُنذ إطلاقها وحتى نهاية أبريل الماضى بلغ 4,8 مليون متردد من جميع محافظات الجمهورية، وقد احتلت الإناث النصيب الأكبر فى التردد بنسبة 70%.