/633034/بالصور-لافتات-السيسي-تغزو-شوارع-غزة-سأظل-داعما-للقضية-الفلسطينية-بالفعل-قبل-القول

عُلّقت في شوارع مدينة غزة، اليوم، صور يظهر فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومكتوب عليها "سأظل داعما ومساندا للقضية الفلسطينية بالفعل قبل القول"

وظهرت هذه اللافتات في غزة بالتزامن مع دعم الرئيس السيسي القيادة الفلسطينية وتوجيه رسالة اليوم ، للرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن نقلها رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل تؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطينى.

كما أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم وفدًا أمنيًا رفيع المستوى إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

مبادرة الرئيس السيسي لإعمار غزة

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن سابقا تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وجاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.