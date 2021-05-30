حسام عاشور يجري عملية جراحية بالرباط الصليبي«صور»

/633033/حسام-عاشور-يجري-عملية-جراحية-بالرباط-الصليبيصور

يستعد حسام عاشور، لاعب الاتحاد السكندرى الحالى والأهلى السابق، لعملية جراحة بالرباط الصليبى في الدقائق القادمة اليوم الأحد، بأحد المستشفيات بالقاهرة، والتي كانت الجراحة قد تم تأجليها منذ أسبوع لوجود تورم بالركبة الأمر الذى جعل الطبيب يؤجل العملية إلى اليوم.

وفيما سبق أجرى محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، اتصال باللاعب للرفع من حالته المعنوية، وطالب الجهاز الطبى بتوفير كل الرعاية له، كما أجرى الجهاز الفنى بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن اتصالا هاتفيا باللاعب للاطمئنان عليه.

مصير حسام عاشور مع الاتحاد السكندري

تعرض حسام عاشور لاعب الاتحاد إلي قطع فى الرباط الصليبى، ليواكب ترتيب إصابة لاعبي النادي بالمركز الرابع بالصليبي، وجاء ذلك فى أقل من عام، بعد كل من محمد أنور، كريم ممدوح، وكريم الديب.

ويصادف حسام عاشور لاعب الأهلي السابق ولاعب الاتحاد السكندري الحالي سوء حظ مع الفريق فلم يشارك كثيرا فى المباريات، وعندما عاد إلي أدائه المعهود في المباريات القوية تم إيقافه؛ لحصوله على ثلاثة إنذارات، ثم عاد وشارك فى مباراة المصري، وتمت إصابته.

دعمت جماهير الاتحاد عاشور في تمنيات الشفاء للاعب والعودة السريعة للملاعب، كما دعمت الصفحة الرسمية للنادي عاشور، وكتبت: "خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الذي أصيب خلال مباراة المصري البورسعيدى.

نتيجة مباراة الاتحاد وأسوان

حقق الاتحاد السكندري فوزا هاما على حساب أسوان بهدفيين دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب زهرة الجنوب ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة من أصل 25 مباراة في هذا الموسم، إستطاع أن يحقق من خلالها 9 انتصارات وتعادل في 7 مباريات وخسر في 9 مباريات، وإستطاع أن يسجل من خلالها 28 هدف، في حين تلقت شباكة 29 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 24 مباراة في هذا الموسم.