/633032/حكام-مباراة-الأهلى-والترجى-التونسى-في-نصف-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن الجنوب أفريقى فيكتور جوميز سيتولى إدارة مباراة الذهاب بين الأهلى والترجى التونسى فى رادس بنصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر، "فيكتور جوميز يدير لقاء الأهلي والترجى فى تونس، ورضوان جيد يدير لقاء العودة فى القاهرة".

وتقام مباراة الذهاب على ملعب رادس بتونس يوم 18 يونيو المقبل بينما يقام لقاء العودة بالقاهرة يوم 25 من نفس الشهر .

موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة

من جهته أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن نتيجة الأشعة التى خضع لها محمد مجدى أفشة، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل.

موعد مباراة الأهلي

بينما يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة في تمام الساعه التاسعة مساءً.

يرفع الأهلي رصيده بعد التتويج بكأس السوبر من الألقاب القارية إلى 22 لقبًا كأكثر الأندية الإفريقية تتويجًا وثاني أندية العالم حصدًا للبطولات القارية، خلف ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الأول.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة موسيماني اللاعبين راحة لمدة يومين “الأحد والاثنين” على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة إنبي في كأس مصر.

تلقى النادي الأهلي خطابًا من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاولون العرب في الجولة 26 لبطولة الدوري، التي كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام في موعد يتم تحديده لاحقًا ، لمنح النادي الأحمر فرصة للإستعداد للقاء الترجي التونسي.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم 18 يونيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس، على أن تقام مباراة العودة يوم 25 من نفس الشهر في القاهرة.

اخر مواجهات الأهلي

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق نهضة بركان والتي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح المارد الأحمر

وحقق المارد الأحمر الفوز بكأس السوبر الإفريقي، بعد الانتصار على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.