دوت الخليج يقدم كشف حساب "اتصالات النواب" خلال 120 يوم عمل برلماني 

/633036/تحيا-مصر-يقدم-كشف-حساب-اتصالات-النواب-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

في ظل مساعي التطوير والتحديث التي لاتتوقف من جانب الدولة المصرية، يبرز دور أساسي ورئيسي للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، والتي يرصد دوت الخليج كشف حسابها الذي شمل اجتماعات ولقاءات متواصلة، وجهود لم تتوقف لصالح أداء الواجبات التشريعية والرقابية والخدمية المطلوبة.

وتواصل اللجنة تأدية المهام المطلوبة منها على أكمل وجه، تحت قيادة النائب أحمد بدوي، الذي بات أحد أهم الوجوه البرلمانية باستمراره رئيسا للجنة سنوات طويلة تلو الأخرى، منذ مجلس النواب السابق، وفي ظل وجود هيئة مكتب قوية في وجود وكيل اللجنة الشاب النابه أحمد زيدان، والنائب المخضرم يوسف الشاذلي، وأمين اللجنة النشط محمد عباده.

التشكيل النموذجي

14 يناير، أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب 2021 عن فوز النائب أحمد بدوى برئاسة اللجنة، والنائبين يوسف الصاوى وأحمد زيدان بمقعدي الوكاله، محمد عبادة بأمانة السر وذلك بالتزكية.

18 يناير، قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن المهندس حسام الجمل ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من المتوقع أن يحضر أمام اللجنة خلال اجتماعاتها الأسبوع القادم، لاستعراض التفاصيل الكاملة بالكود الموحد لخدمات المحمول.

وأطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كود مختصر موحد بحيث يستطيع المستخدم التابع لأى شبكة محمول ، استخدامه مجانًا وذلك للاستعلام عن الخدمات الترفيهية التى تم الاشتراك بها أن وجدت، وكذلك إلغائها إذا رغب فى ذلك دون الحاجة للبحث عن أكواد ووسائل إلغاء كل خدمة من الخدمات على حده.

وأضاف بدوي، أن اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، شهد التأكيد علي أهمية القرارات الأخيرة الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس حسام الجمل، بالكود الموحد لخدمات المحمول وتوقيع اتفاقيات ترددات المحمول الجديدة، مشددا علي أهمية اتفاقيات ترددات المحمول الجديدة خطوة مهمة لرفع قدرات البنيه التحتية المعلوماتية ودعم التحول الرقمي .

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد عقدت اجتماعها الأول اليوم برئاسة النائب أحمد بدوي، في لوضع خطة عمل اللجنة خلال دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني 2021، ونوه رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي أن اللجنة ستفتح العديد من الملفات ومنها متابعة الطرق الجديدة لتغطيتها بشبكات التقوية.

26 يناير، كشف النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن خطة عمل لجنة الاتصالات وأبرز الملفات التى ستكون على عاتق اللجنة خلال الفترة القادمة، مضيفا أنه تولى أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة 5 سنوات متتالية في البرلمان المنقضى مدته وأنها من اللجان المستحدثة بمجلس النواب منذ برلمان 2016 وذلك نظرا لأهمية ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وملف التحول الرقمى.

وأضاف أحمد زيدان، في تصريحات صحفية أن لجنة الاتصالات فى البرلمان الماضي أصدرت قانونين من أهم القوانين من بينهما قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون الخاص بحماية البيانات الشخصية ، مشيرا الى أن اللجنة تعكف خلال الفترة القادمة على مناقشة مشروع قانون تحت مسمى المعاملات الالكترونية و هو ما يعرف إعلاميا بـ"التجارة الالكترونية" حتى يتم وضع إطار تنظيمي و قانونى لفكرة البيع و الشراء من خلال السوشيال ميديا واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى في التصويت الإلكتروني و هذا أمر مهم و يعد من أبرز مشروعات القوانين التي ستناقش خلال الفترة القادمة.

ولفت أحمد زيدان إلى أنه سيكون على رأس أولويات اللجنة خلال الفترة القادمة دعم ملف ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمى في إطار اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، متابعا:" وهو أمر مهم جدا أننا نتابع أداء السلطة التنفيذية الحكومة ووزارة الاتصالات والجهات المعنية لتنفيذ منظومة التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات الالكترونية للتيسير على المواطنين، تطوير مكاتب البريد و الخدمات التي تقدمها، أمر مهم جدا أن نعمل على زيادة أعمال التطوير فى مكاتب البريد والوضع التكنولوجى لتلك المكاتب حتى نستطيع تقديم خدمة ممتازة للمواطنين بشكل سريع وذلك فى ظل التحول الرقمى".

وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الى أن الهدف من مشروع قانون المعاملات الالكترونية يتمثل فى ضبط حركة البيع والشراء من خلال مواقع السوشيال ميديا حتى يكون هناك قانون يستطيع من خلاله محاسبة من يخطئ فى استخدام السوشيال ميديا أو يؤدى الى عمليات نصب على المواطنين، مؤكدا أن الهدف منه ليس فرض ضرائب فقط ولكن تنظيم عملية البيع والشراء من خلال السوشيال ميديا والتسويق الالكترونى، سيكون هناك مراعاة للشركات الناشئة من جانب الشباب المصرى.

وأشاد النائب أحمد زيدان بالقرارات الأخيرة الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس حسام الجمل، بالكود الموحد لخدمات المحمول وتوقيع اتفاقيات ترددات المحمول الجديدة ، مؤكدا أنها خطوة جيدة تأخرت كثيرا ، وأن الجهاز القومى للاتصالات عليه دور كبير جدا في ظل وجود بعض الشكاوى من جانب المواطنين.

وعن تركيبة برلمان 2021، لفت أحمد زيدان إلى أن التعددية الحزبية المتواجدة فى برلمان 2021 أول مرة تشهدها الحياة النيابية، حيث يوجد 13 حزبا وتنسيقية شباب الأحزاب ممثلين تحت القبة، وأن الجميع يقف على أرضية مشتركة وهى مصلحة الوطن، مضيفا:" تركيبة برلمان 2021 مختلفة وإيجابية لأن هناك عدد كبير جدا من الشباب النواب وخاصة وجود كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى تضم كافة الأطياف بمختلف توجهاتهم وأيديولوجياتهم ونعمل تحت شعار سياسية بمفهوم جديد من هذا المنطلق، تمثيل الشباب بالمجالس النيابية يعنى دعم حقيقى وتمكين لهم، وليس مجرد كلام مرسل وإنما تحرك عملي".

وفيما يخص بمشاركة المرأة، أوضح وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان أن تمثيل المرأة جاء بنسبة محترمة تعدت الالتزام الدستورى وأنه مع الالتزام الدستورى وتعينات الرئيس السيسي وبعض السيدات الذين نجحوا بالنظام الفردي أدى إلى أن نسبة المرأة تعدت النسبة الدستورية 27% بواقع 162 مقعدا وهذا لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وأن ذلك سينعكس بدوره على إثراء الحياة السياسية والحزبية بشكل عام خلال الفترة المقبلة، وأن المشهد السياسى والبرلمان الجديد سيكون مختلف تماما عن برلمان 2015.

وذكر النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تجربة ملهمة وكيان يضم العديد من الأحزاب السياسية المختلفة الأيديولوجيات وكافة التوجهات وأن هدفهم العمل على خدمة الوطن والمواطنين، متابعا:" نختلف لصالح المصلحة الوطنية ولكن لا نختلف على صالح الوطن، أدائها جاء بشكل إيجابى مع بداية جلسات برلمان 2021 وإن دل فإنما يدل على تنفيذ الشعار الذى نعمل تحت مظلته وهو "سياسة بمفهوم جديد"، كل شخص يطرح رؤيته حتى نستطيع الوصول إلى مشروعات قوانين ورؤى نستطيع من خلالها أن نعمل على تطوير كافة الملفات داخل الدولة المصرية".

ملفات شائكة

1 مارس، فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب أحمد بدوي، ملف سقوط السيستم الخاص بأداء امتحانات طلاب الصف الأول في أول أيام إجراء الامتحانات، وذلك في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وبحضور الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات عادل حامد، أن المصرية للاتصالات تحمل علي عاتقها تحول رقمي كبير، ومنها ما يخص الربط بين منظومات التربية والتعليم المختلفة وليس فقط ما يتعلق بالامتحانات، موضحاً أن عدم تمكن بعض طلاب الصف الأول من أداء الامتحان في أول يوم لها ليس له علاقة بالاتصالات، إنما مرتبط ببعض الأمور الفنية المتعلقة بـ"سستم" أداء الامتحانات، والقطاع التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم يدير الأمر بكفاءة.

وقال حامد، إن الامتحانات إلكترونيا تتم في المدرسة بطريقتين إما عبر الشبكة الداخلية للمدرسة أما شريحة المحمول حال حدوث عيب في الشبكة، ووفرنا أداء الطلاب للامتحانات بشكل مجاني فلا يخصم منهم أي ميجا وذلك دعما من المصرية للاتصالات للعملية التعليمية، وبالتالي فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك طالب اتصل بذويه كما يردد يطلب منه الشحن لإجراء الامتحان.

وأضاف حامد، أن الطاقات الاستيعابية للشبكة لا غبار عليها، قائلاً : ما أثير من البعض بأننا تم الإنفاق علي تطوير الاتصالات مبالغ طائلة ويتم القطع علي الطلاب ومش قادر يشيل 600 ألف طالب، لا الحقيقة أن الشركات تستحمل الـ100 مليون ويزيد، والتنقل بين الشبكات يتم عبر المصرية للاتصالات ".

فعاد تسأل النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، قائلا : "المشكلة مش في البنية التحتية وإنما نظام يخص قطاع تكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم"، ليعقب عادل حامد، بالإيجاب، وأضاف عادل حامد، قائلاً : "كلمة السستم دراجة، وهي موجودة في كل حته، هل لو سقط ستتم في مكان ما، تبقى مشكلة الاتصالات .. هل وزارة الاتصالات وقعته .. طبعا لأ"، وأثني بدوي، علي البنية التحتية في قطاع الاتصالات والتي وصفها بـ "غير المسبوقة"، مشيراً إلي أن التحول الرقمي في كل محافظات مصر يجري علي قدم وساق.

من جانبه قال محسن عبد العزيز، رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، إن السستم يسجل كافة تعاملات الطالب خلال الامتحانات، لحظيا سواء بتوقيتات دخوله وخروجه وكذا توقيت وقوع الاتصال لديه وعدد مرات الدخول.

ولفت عبد العزيز، إلي أن المصرية للاتصالات وفرت منذ العام الماضي خطوط منحة للطلاب كل منها تحمل 1 جيجا وتجدد بـ5 جنية شهريا، تعمل علي مدار الوقت، وتم الاتفاق مع المصرية للاتصالات بأن لا يخصم أي ميحا من الطالب خلال أداء الامتحانات، قائلاً : "يعني كل ما يحتاجه الطالب أن تكون الباقة شغالة لكن لا تخصم منها أي شيء".

4 إبريل عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، 3 اجتماعات لمناقشة 6 طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس بشأن تطوير مكاتب البريد، وضعف خدمات الإنترنت، فضلا عن المطالبة بإلزام شركات المحمول بوضع ضوابط ومعايير للاشتراك فى الخدمات الترفيهية كالمسابقات الترويجية والخدمات الإخبارية والرياضية.

وخصصت اللجنة اجتماعها لنظر طلبات الإحاطة الخاصة بتطوير البريد، ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمر حسنين بشأن شراء أهالى المنية - مركز الخانكة - محافظة القليوبية قطعة أرض مساحتها 46 مترا وتم تخصيصها لصالح مكتب البريد، وكذا طلب النائب عصام دياب بشأن ضرورة فتح مكتب بريد بقرية الحجاز التابعة لمركز الإسماعيلية.

بعدها ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائية هند رشاد بشأن ضعف خدمات الإنترنت فى عدد كبير من المناطق الريفية والكفور والنجوع بقرى الصعيد وقرى شمال الجيزة، وأيضا بشأن سوء خمة الإنترنت المنزلى بسبب تهالك كابلات الإنترنت على مستوى الجمهورية، فضلا عن مناقشة طلب النائب أحمد على إبراهيم بشأن حرمان العديد من المناطق بحى المرج محافظة القاهرة من توفير خدمة الخطوط الأرضية للتليفونات.

كما نظرت اللجنة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب يوسف الشاذلى بشأن ضرورة قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك بإلزام شركات المحمول بوضع ضوابط ومعايير للاشتراك فى الخدمات الترفيهية كالمسابقات الترويجية والخدمات الإخبارية والرياضية والنائب النائب محمد عبد الرحمن راضى بشأن ضعف الشبكات بنطاق حى شبرا خاصة فى شارع الترعة البولاقية.

موازنات قومية

20 مايو، وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، على مشروع موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للعام المالى 2021/022، وذلك بحضور المهندس أشرف حسنى محمود نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للشئون المالية والإدارية والسيد عزوز ومصطفى عثمان الشيخ المستشار المالى ومحمد محمد عبد الفتاح مدير عام كبار العملاء بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وقال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بعد استعراض مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الموازنة الخاصة بهم، إن ما حققه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يفوق التوقعات حيق حقق أعلى فائض فى تاريخه فى العام المالى المنقضى مما يدل على الجهود والخبرات الكبير للعاملين بالجهاز، لافتا إلى أن تنظيم الاتصالات وضع موازنة طموحة للعام المالى الجديد تحتاج الى مضاعفة الجهود من جميع العاملين.

وأضاف "بدوى"، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يضع حقوق المستخدمين فى قمة أولوياته ولم ينس ذوى الهمم، ويدعم جهود الدولة بقوة نحو تحقيق المجتمع الرقمى والشمول المالى قائلا: "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات نموذج نتمنى تكراره فى مختلف القطاعات الخدمية بالدولة".

وأوضح المهندس أشرف حسنى محمود، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للشئون المالية والإدارية، خلال كملته فى الاجتماع، أن المبادرات التى أطلقها الجهاز تمثلت فى 16 مبادرة فى مقدمتها منح المستخدمين 30 ضعف رصيد المحمول دقائق ووحدات مجانية.

واتفق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع مشغلى التليفون المحمول على منح المستخدمين 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند الشحن باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى، فى إطار التيسير على المستخدمين للحصول على خدمات الاتصالات عن بُعد، وذلك فى إطار تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدمات المحمول المقدمة للمستخدمين.

وأشار إلى استمرار الجهاز فى التنسيق مع شركات المحمول لزيادة هذا النوع من العروض حتى وصلت إلى الحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، فضلا عن إتاحة 3000 دقيقة محمول و10 جيجابايت إنترنت للأطباء مجانا بمستشفيات العزل.

ونوه حسنى محمود، إلى إتاحة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع شركات المحمول الأربع، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان 3000 دقيقة و10 جيجابايت لكافة شبكات المحمول شهريا مجانا لجميع الأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحى لمصابى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهوري، وذلك فى إطار تسخير الإمكانيات اللازمة لدعم العاملين بالقطاع الصحى خلال فترة تأدية عملهم وتوفير خدمات اتصالات متميزة لهم.

ولفت محمود إلى إلزام الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهاً وما فوقها، وذلك جاء حرصًا من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على تشجيع مستخدمى خدمات التليفون المحمول على التعامل بوسائل الدفع الالكترونية المتنوعة كالمحافظ الالكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الالكترونية الخاصة بكل مقدم خدمة أو مواقع وتطبيقات الدفع الالكترونى المختلفة، كما شمل هذا الاجراء استمرار العمل بكافة فئات كروت الشحن الأخرى وكافه الوسائل الالكترونية المستخدمة فى شحن الرصيد.

كما أشار المسئول إلى منح المشتركين الجدد فى محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية 2000 وحدة مجانية لاستخدامها كدقائق أو ميجابيتس، مع إتاحة العديد من العروض الترويجية للمستخدمين الحاليين لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية فى صورة وحدات مجانية أو إضافة رصيد فى المحفظة عند استخدام خدمات محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية، فضلا عن موافقة الجهاز الجهاز على إطلاق تعريفات مخفضة على بعض التطبيقات التى تساعد على تيسير العمل عن بُعد.

ولفت مسئولو الجهاز أيضا إلى إطلاق عروض لتشجيع المستخدمين على استخدام الجيل الرابع 4G بحيث يستطيع المستخدم الحصول بحد أقصى على 2 جيجابايت مجانًا بدلًا من 1 جيجابايت سابقًا عند تحميل أو تحديث تطبيق الهواتف الذكية الخاصة بكل شركة محمول و الذى يًمكن المستخدم من الاستفادة بجميع خدمات الشركة.