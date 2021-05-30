طارق عبد العزيز: خطة التنمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية طموحة «صور»

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أكد المستشار طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، ان مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2019-2021/2022، والمعروض علي الجلسة العامة للشيوخ اليوم، طموحة وأن مجلس الشيوخ يكن كل التقدير والاحترام للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط .

خطة التنمية الاقتصادية

وشدد النائب طارق عبد العزيز،عضو مجلس الشيوخ، علي أن هناك تساؤل شديد في التقرير وفي أرقام الخطة ومنها بأن الخطة الاستثمارية 5 % والتعليم 5.2 % والصحه 5% في حين أن الملاحظ أن نسبة النقل والتخزين 19 % من قيمة المبالغ المطروحة للاستثمار وهذا رقم ضخم ولابد من مراجعه كافة البنود حتي تتماشي مع خطة الدولة الاستمارية والنهضة الاقتصادية، ولابد من فض الغابة المتشابكة المتعارضة مع القوانين الاقتصادية المعوقة للاستثمار.

حياة كريمة

وطالب النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، باسم الفلاحين بالشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مشروع حياة كريمة،مطالباأن يكون لمحافظة الدقهلية مكان نصيب أكبر من حياة كريمة، لان الممنوح لايتناسب مع عدد قري المحافظة، كما وجه الشكر للجنة الاقتصادية و الحكومة علي خطتها الطموحة.

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هذا ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون بشأن خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى الجديد 2021\2022، وذلك بشكل نهائى

كما أكد تقرير لجنة الشئون المالية والإقتصادية، بشأن مشروع القانون، أن جائحة فيروس كورونا تسببت في ضرر بالغ لـمستويات النشاط الاقتصادي، بسبب تباطؤ معدلات الإنتاج والاستهلاك، وتراخي تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية وهو ما يتوقع معه حدوث انكماش اقتصادي عالـمي بنسب تتراوح بين 5٪ إلى 8٪ وخسارة مالية من 8 إلى 12 تريليون دولار خلال عامي 2020 و2021 وخُفض معدل النمو بدرجة كبيرة ليصل إلى (-4,4 %) بسبب شدة الأزمة ثم عاود تقديره الـمرتفع، ليسجل الاقتصاد العالـمي معدل نمو موجب (5,2 %) عام 2021 في ظل توقع انحسار الجائحة تدريجياً.